Álvaro Pacheco vê Galdames ‘fantástico’ e diz que Vasco merecia vencer

O técnico Álvaro Pacheco continua sem vencer após o seu terceiro jogo no comando do Vasco. Contudo, após o 0 a 0 diante do Cruzeiro neste domingo (16), em São Januário, o português se mostrou satisfeito com o que viu em campo. Segundo ele, sua equipe merecia ter vencido.

“Jogamos no 4-3-3, muitas das vezes no 4-4-2. Estamos tristes, senti uma grande frustração por não conquistar a vitória que merecia. Houve equilíbrio no primeiro tempo, mas, no segundo, o Vasco dominou completamente. Foi capaz de controlar o jogo. Estou feliz pela exibição, mas triste pelo resultado. Aquilo que sinto como sendo o grupo, uma frustração muito grande. Merecíamos os três pontos porque fomos a melhor equipe em campo”, iniciou.

O comandante da nau cruz-maltina enxerga evolução na equipe após duas derrotas e um empate.

“Concordo que a equipe vem crescendo. Em função da evolução, vamos entendendo onde se sentem mais confortáveis. O Vasco às vezes joga com linha de cinco e principalmente de defender mais a largura. Conseguiram ter uma coragem muito melhor do que contra o Palmeiras” disse.

Pacheco, aliás, surpreendeu na coletiva pós-jogo. Isso porque, ao comentar sobre críticas a Galdames, fez questão de elogiar a atuação do meio-campista.

“Galdames fez um jogo brutal. Teve uma capacidade, foi o rei da ação, um jogo posicional muito grande. Vejam a capacidade que ele teve. Uma das missões que ele tinha, tanto ele quanto Zé, de matar contra-ataques e ter o jogo sempre posicionado, manter o jogo equilibrado. Soube temporizar quando estava em inferioridade numérica e quando tinha que saltar na pressão”, avaliou para, logo em seguida, complementar: “Enquanto técnico, o Galdames fez um jogo fantástico, mas entendo e respeito a opinião da torcida, que tem sempre razão. Mas, enquanto técnico e diante da estratégia para o jogo, entendíamos o Cruzeiro muito forte numa primeira fase de construção, é muito forte no jogo interior. Ele e Zé fecharam os espaços”.

Álvaro Pacheco conquistou o primeiro ponto pelo Vasco desde que assumiu o cargo de treinador. Sob seu comando, o time sofreu derrotas para Flamengo (6 a 1) e Palmeiras (2 a 0). Apesar do pouco tempo no Vasco, o treinador já ouviu vaias dos torcedores e gbrutos de “burro” em sua direção enquanto andava no campo a caminho do vestiário. Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.