Brasileirão Feminino: Grêmio vence Cruzeiro em campo encharcado e cola no G8

Porto Alegre, RS, 16.06.2024 - GR..MIO-RS vs CRUZEIRO-MG- FOTO: Edu Andrade/Staff Images/CBF - (crédito: Foto: Edu Andrade/Staff Images/CBF)

Sob uma forte chuva que encharcou o gramado do Sesc Campestre, em Porto Alegre, o Grêmio derrotou por 1 a 0 o Cruzeiro neste domingo (16), pela 13ª rodada do Brasileirão Feminino. Giovaninha anotou o gol solitário aos 29 minutos da etapa final, um pouco depois de Vanessinha, da equipe mineira, ser expulsa.

Com o resultado positivo na condição de mandante, as Gurias Gremistas colam no G4 da competição nacional. Além disso, evitaram que as Cabulosas subissem na tabela.

O triunfo coloca as tricolores na nona colocação, agora com 17 pontos, um a menos do que o América-MG, mas com uma partida a menos em relação às rivais. Já o time celeste continua com 21 pontos, mas pode perder a quinta posição para o Bragantino no decorrer da rodada.

O Grêmio volta a jogar no próximo domingo, às 11h, quando enfrenta o Santos, fora de casa, em compromisso adiado da nona rodada. O Cruzeiro, por outro lado, só volta a atuar pelo Brasileirão Feminino em agosto, após os Jogos Olímpicos de Paris. O adversário da Raposa no dia 17, às 11h, será o líder Corinthians, ainda invicto no Brasileirão Feminino.

