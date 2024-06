Esposa de Cristaldo expõe que jogador do Grêmio entrou em campo no sacrifício

A derrota do Grêmio por 2 a 1 para o Botafogo causou preocupação a respeito do futuro do time no Campeonato Brasileiro. O resultado negativo também frisou uma situação com um titular do Imortal na partida do último domingo (16). Isso porque Cristaldo entrou em campo no sacrifício.

Tal revelação foi feita pela sua esposa, Giuli Perez, após revés por meio das redes sociais. A companheira indicou admiração pelo empenho do meio-campista do seu marido. Inclusive, no Dia dos Pais, na Argentina. Assim, a postagem viralizou na torcida do Tricolor Gaúcho, que agradeceu pelo comprometimento do camisa 10, mesmo longe das condições ideais.

“Só posso sentir orgulho do quão profissional você é, três dias com febre inclusive hoje, se sentindo mal, fraco e tendo a oportunidade de fazer o que muitos fariam, você sempre quer brincar e largar tudo! Feliz Dia dos Pais meu amor”, relatou a esposa de Cristaldo.

Derrota coloca o Grêmio na zona de rebaixamento

O resultado negativo do Grêmio para o Botafogo fez a equipe gaúcha entrar na zona de rebaixamento. Afinal, no atual cenário, o Imortal é o 17º colocado, com seis pontos. Importante destacar que os comandados de Renato Portaluppi tem dois jogos a menos devido a paralisação de duas rodadas na Série A. Exatamente por conta da tragédia que ocorreu no Rio Grande do Sul por conta das enchentes.

As duas partidas em questão são diante do Criciúma e Atlético Mineiro, pela quinta e sexta rodada, respectivamente. Aliás, que deveriam ocorrer nos dias 5 e 11 de maio. Vale ressaltar que ainda não há uma nova data para esses embates. Além disso, o próximo compromisso do Grêmio será contra o Fortaleza, às 20h (de Brasília), no Castelão, na próxima quarta-feira (19).

