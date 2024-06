Vasco terá desfalque importante no duelo com o Juventude pelo Brasileirão

Após o empate com o Cruzeiro, o Vasco mede forças com o Juventude , na quarta-feira, às 20h, no Alfredo Jaconi. No entanto, o técnico Álvaro Pacheco não poderá contar com um dos jogadores mais importantes de seu elenco. Trata-se de Vegetti, que sofreu o terceiro cartão amarelo no empate por 0 a 0 em São Januário.

Principal arma ofensiva, o argentino estufou a rede quatro vezes na competição, sendo o artilheiro no momento, assim como está à frente na lista de quem mais marcou na Copa do Brasil. Essa será a segunda partida em que o Cruz-Maltino não poderá contar com seu goleador, que chegou ao clube na ótima temporada.

“Evidente que não podemos esconder a qualidade e influência do Vegetti na equipe. Ele é o melhor centroavante do futebol brasileiro. Confio em todos os jogadores e vão surgir oportunidades para outros mostrarem o desempenho que tem apresentado durante a semana de treinamento e terá a continuidade de mostrar o trabalho no jogo. Os jogadores gostam de treinar e ter oportunidade de jogar. Não jogando o Vegetti, outro jogador terá oportunidade”, disse Álvaro.

Peça-chave do ataque cruz-maltino

Vale destacar que a última vez em que o atacante desfalcou o Vasco foi na última temporada, em novembro, diante do Cuiabá. Na ocasião, a equipe carioca conseguiu os três pontos ao vencer por 2 a 0, porém não contou com o Pirata, que havia sido expulso diante do Goiás, em Goiânia.

Nesta temporada, o argentino ficou de fora em duas partidas, contra Madureira e Audax, ambas pelo Campeonato Carioca. No entanto, não foi por lesão ou suspensão, mas sim por ter sido preservado pela comissão do então técnico Ramón Díaz. Na mesma competição, ele chegou a atuar no sacrifício diante do Flamengo.

Para o lugar de Vegetti, Álvaro Pacheco tem à disposição Clayton Silva, que atua na mesma faixa do campo, mais centralizado, porém tem tido poucas oportunidades. David e o jovem Rayan também brigam por uma vaga diante da equipe gaúcha.

