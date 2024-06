Leila sobre Dudu: ‘Espero que ele honre o compromisso com o Palmeiras e o Cruzeiro’

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, se manifestou, em entrevista ao SporTv, pela primeira vez sobre a venda do atacante Dudu, para o Cruzeiro. O clube mineiro chegou a anunciar um acordo com o jogador, mas após muita polêmica, o camisa 7 teria avisado o Verdão que gostaria de ficar. Agora, a mandatária espera que o jogador honre o acordo, pois com Cruzeiro, Palmeiras e jogador, o negocio está fechado.

“Acho que o torcedor do Palmeiras estava ansioso para ouvir a presidente e essa é uma oportunidade. Com relação ao Dudu essa é a palavra oficial do Palmeiras. Vou ser transparente e falar a verdade. Há uns 25 dias atrás nosso diretor de futebol Anderson Barros me procurou e disse que o Dudu o procurou por ter recebido uma proposta do Cruzeiro que ele ficou balançado”, disse Leila, que prosseguiu.

“Essa proposta é que foi divulgado, que são quatro anos, mais um ano e um salário superior ao do Palmeiras. Soube depois que quem procurou o Cruzeiro foi o Dudu, mas soube pelo Mattos. Não adiantava o Dudu estar falando, eu precisava de uma proposta formal. Em momento nenhum tentamos negociar. Ele tem contrato até janeiro de 2025. O Dudu conversou outras vezes com o Barros com o intuito de sair do Palmeiras. Conversou com o Abel. Há mais de 20 dias sabíamos dessa movimentação. Quem pediu para sair foi o jogador”, completou.

Leila diz que Dudu não assinou com o Cruzeiro

Além disso, Leila Pereira afirmou que para as três partes, o melhor era assinar o acordo. Contudo, ela não foi avisada formalmente que Dudu voltou atrás nas negociações. Pelo Palmeiras, o jogador está vendido, mas se não se concretizar a venda, ele vai cumprir seu contrato até o final de 2025.

“O Mattos e o Pedrinho, da SAF, me perguntou se poderia mandar a proposta. E eles mandaram. Semana passada eu autorizei, pedi para o Anderson dar o acordo. Foi uma proposta envolvendo Dudu. Palmeiras e Cruzeiro. Todos decidiram que o melhor para todos era aceitar. Eu aprovei, o Cruzeiro ok também e ai aconteceu o imbróglio que o Dudu falou que ia e depois não ia mais. Formalmente a gente não foi informado que ele voltaria atrás. Ele tem um compromisso e eu espero que ele honre o compromisso com o Palmeiras e o Cruzeiro. O atleta não assinou. A Barros assinou. Pelo Palmeiras o Dudu está vendido. Eu preciso da assinatura dele. Se ele não assinar o contrato vai até 2025”, finalizou a mandatária.

A polêmica negociação entre Dudu, Palmeiras e Cruzeiro

No último sábado (15), o Cruzeiro anunciou o atacante Dudu em suas redes sociais. A notícia pegou todos de surpresa, já que o atacante estava em processo final para retornar aos gramados, após uma grave cirurgia no joelho direito. As partes chegaram a um acordo por 4 milhões de dólares (R$ 21,4 milhões) pelo atleta.

Contudo, após muitas reações, principalmente as negativas pelos palmeirenses, Dudu reconsiderou e decidiu ficar. O atacante, inclusive, recebeu membros da torcida organizada em sua casa, prometendo que permaneceria no Alviverde.

Assim, ambas as partes esperam uma decisão de Dudu para saber o seu futuro. Afinal, o Palmeiras considera ele vendido, mas vai respeitar a decisão do atleta se quiser permanecer. Por outro lado, o Cruzeiro aguarda para saber se, realmente, poderá contar com o atacante no segundo semestre.

