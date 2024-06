Renato Gaúcho defende atacante do Grêmio em discussão com jornalista

Renato Gaúcho dá orientações ao time do Grêmio na beira do campo - (crédito: Foto: Lucas Uebel/ Grêmio)

A derrota do Grêmio para o Botafogo por 2 a 1 deixou os nervos a flor da pele, no último domingo (16). Isso porque o comandante da equipe gaúcha discutiu com um jornalista. O episódio envolveu uma situação com o atacante Pavón.

No caso, Renato Gaúcho defendeu o jogador argentino após primeira pergunta da coletiva de imprensa, no estádio Kléber Andrade, em Cariacica. Na oportunidade, o técnico demonstrou incômodo com declaração de profissional de imprensa, no revés por 2 a 1 para o Flamengo. Afinal, o treinador apontou que a afirmação do repórter que Pavón teria jogado a camisa no chão era falsa.

Em seguida, o jornalista rapidamente se defendeu ao indicar que jamais havia falado isso. Depois, outro profissional de imprensa sinalizou que a pergunta foi dele.

“Então a você, eu te pergunto, me mostra ele jogando a camisa no chão. Vocês querem respeito, respeitem. Nós estamos aqui, respondemos sempre as perguntas de vocês, somos educados, e vocês vêm querer fazer onda, inventar coisas. Da próxima vez que inventarem, não respondo mais pergunta de vocês. Inventar uma situação é diferente”, detalhou o treinador do Grêmio.

“Sabe por que eu não te ataquei naquela pergunta? Porque eu não tinha certeza. Eu duvido que ele teria feito isso, mas eu não tinha certeza. Depois a primeira coisa que fiz foi correr atrás. Ele estava bravo com ele mesmo e chutou um copo d’água”, acrescentou Renato.

Jornalista rebate treinador do Grêmio

Posteriormente, o profissional de imprensa desmentiu o comandante do Imortal.

“Eu falei copo d’água”, se defendeu o repórter.

Após isso, Renato Gaúcho apontou que o jornalista não utilizou tais palavras.

“Não, você falou copo d’água e a camisa no chão. Eu vou buscar a pergunta e aí vai ser pior”, detalhou treinador.

“Desculpa”, falou o repórter.

“Eu te desculpo, mas não faz mais isso”, disse o técnico do Tricolor Gaúcho.

Depois, o profissional de imprensa deu mais um pitaco.

“Ele estava irritado”, apontou mais uma vez o jornalista.

Novamente, o técnico rebateu a fala do profissional de imprensa

“Irritado é uma coisa. Todo jogador sai irritado quando não faz gol. Ele desperdiçou duas ou três oportunidades. E peço desculpas para você (repórter que foi confundido)”, complementou Renato.

Tal discussão sobre o tema ocorreu porque o atacante Pavón demonstrou irritação após ser substituído no confronto com o Flamengo, na última quinta-feira (14). Ao deixar o campo, o argentino chutou um copo d’água próximo ao banco de reservas.

