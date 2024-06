Vasco tem concorrência de Fluminense e Botafogo por Coutinho; entenda

Duhail's Brazilian midfielder #09 Philippe Coutinho speaks to teammates during the AFC Champions League Group E football match between Qatar's Al-Duhail and Iran's Persepolis at Abdullah bin Khalifa Stadium in Doha on October 2, 2023. (Photo by Karim JAAFAR / AFP) (Photo by KARIM JAAFAR/AFP via Getty Images) - (crédito: AFP via Getty Images)

O Vasco mantém vivo o sonho de repatriar Philippe Coutinho para a sequência da temporada. No entanto, o clube carioca tem a concorrência de dois arquirrivais na transação: Fluminense e Botafogo. No momento, eles observam a situação do meio-campista, que rescindiu com o Aston Villa, da Inglaterra, e negocia com o Cruz-Maltino. A informação é do portal “ge”.

No momento, o jogador, que demonstra interesse em retornar ao futebol brasileiro, dá preferência ao clube que o revelou. Por outro lado, os dois rivais monitoram o momento do atleta, que só conversará com outra instituição se as tratativas com a equipe de São Januário se esgotarem.

No último sábado (15), houve uma reunião do Vasco com os representantes do atleta e mais uma etapa em direção ao acerto foi concluída. Dessa forma, restam alguns detalhes para que o jogador assine com o clube do coração. Diante desse cenário, uma reviravolta e um possível acerto do meio-campista com Fluminense ou Botafogo é improvável.

“Ontem, me encontrei com os representantes do Phillippe Coutinho. A conversa foi boa e a negociação continua”, publicou o Vasco no último sábado (15).

John Textor, dono da SAF alvinegra, tem o interesse em contratar um meia-atacante e pretende investir. Entre os nomes observados, está o de Thiago Almada, do Atlanta United. O Tricolor, por sua vez, também observa a situação, porém não fez uma proposta concreta para contar com Coutinho e respeita o desejo do jogador.

Sonho segue vivo

O cria da Colina mostrou que já está de olho nos craques cruz-maltinos e passou a seguir o francês Payet e o argentino Vegetti. Caso confirme seu retorno, o meio-campista só poderá atuar a partir de 10 de julho, quando abre a janela de transferência internacional.

Quando ainda tinha 16 anos, Coutinho assinou com a Inter Milão. Antes disso, marcou cinco gols em 44 jogos com a camisa vascaína e foi para a Itália quando completou 18 anos, em 2010. Além disso, chegou a ser emprestado ao Espanyol, antes de acertar sua ida ao Liverpool, onde viveu seu melhor momento – entre 2013 e 2018.

Em janeiro de 2018, o Barcelona pagou 145 milhões de euros (R$ 568 milhões na cotação da época) ao Liverpool para contratar o meia. No clube catalão, porém, o jogador não se firmou e acertou seu empréstimo para o Bayern de Munique, pelo qual ganhou a Champions em 2019/20. Ele se transferiu para o Aston Villa no início de 2022 e atuou, por empréstimo, no Al-Duhail no ano seguinte.

