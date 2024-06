Atlético: Gabriel Milito tem confirmação de reforço em campo

O técnico do Atlético, Gabriel Milito, conta os dias para ter um novo reforço nos campos da Cidade do Galo. Não será um atleta para o jogo contra o Palmeiras, na noite desta segunda-feira (17), na Arena MRV, pelo Campeonato Brasileiro. E, sim, Bernard.

O meia contratado recentemente vai iniciar os treinamentos na Cidade do Galo na próxima quarta-feira (19), para ficar apto a voltar a vestir a camisa do Atlético em jogos oficiais. A estreia, no entanto, só poderá ocorrer a partir de 10 de julho, quando abre a janela de transferências.

Bernard assinou pré-contrato com o Atlético em fevereiro de 2024 e finalizou seu vínculo na Grécia. Ele desembarcou em Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, há duas semanas e tirou um breve período de férias. Agora, ele está pronto para iniciar os treinamentos para retornar.

Bernard faz mistério com número de camisa

Recentemente, surgiu a dúvida: qual o número que será utilizado por Bernard? A escolha, no entanto, ainda é uma surpresa. Durante uma noite de autógrafos, em uma loja oficial do Galo, o atleta fez questão de deixar no ar a informação.

Em sua primeira passagem pelo Atlético, afinal, o jogador utilizou a camisa 11. Ela agora, no entanto, é do chileno Eduardo Vargas.

