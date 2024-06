Fabrício Bruno está fora do jogo entre Flamengo e Bahia

O Flamengo conta com um desfalque importante no jogo diante do Bahia. Afinal, Fabrício Bruno, um dos pilares do sistema defensivo rubro-negro, está suspenso da partida. A tendência é que Léo Ortiz ou David Luiz forme um dupla de zaga com Léo Pereira em campo.

O Flamengo conseguiu um empate heroico diante do Athletico-PR por 1 a 1 na Ligga Arena. No entanto, Fabrício Bruno, que estava pendurado, recebeu um cartão amarelo no início do segundo tempo. O zagueiro, dessa forma, se tornou desfalque no próximo compromisso da temporada.

Desfalques do Flamengo

Além de Fabrício Bruno, Tite conta com outros desfalques importantes em campo. Afinal, Varela, Viña, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta estão convocados para Copa América e só devem retornar aos gramados nas próximas semanas.

Além disso, Igor Jesus e Everton Cebolinha, que se lesionaram diante do Grêmio, são dúvidas. A boa notícia é que Ayrton Lucas está se recuperando da contusão na coxa esquerda e tem grandes chances de ser relacionado para partida. A informação é do “ge”.

Aliás, Flamengo e Bahia se enfrentam na próxima quinta-feira (20/06), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 10ª rodada do Brasileirão. O time de Tite está na segunda colocação, com um ponto de desvantagem em relação ao Botafogo, líder do campeonato.

