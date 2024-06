Vasco terá retorno de dupla para jogo contra o Juventude

Se não poderá contar com o Pirata Vegetti contra o Juventude, o Vasco terá o retorno de pelo menos dois jogadores para o duelo, marcado para quarta-feira (19), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Afinal, o volante Juan Sforza e o zagueiro Robert Rojas voltam a ficar à disposição do técnico Álvaro Pacheco. O primeiro esteve suspenso pelo terceiro amarelo, sofrido diante do Palmeiras, na oitava rodada. Foi a primeira suspensão por amarelos do Vasco na competição.

Já o paraguaio não pode ir a campo por conta do protocolo da CBF, que obriga jogadores que sofreram concussão a ficar cinco dias sem atuar. Ele teve o problema ainda no primeiro tempo do duelo contra o Palmeiras, com o Cruz-Maltino ganhando uma substituição extra.

Esta segunda-feira (17) representa apenas o quarto dos cinco dias, mas a partida contra o Juventude acontece na quarta. Dessa forma, o período ausente se encerra nesta terça (18), com o zagueiro ficando apto ao duelo no Sul. Não se pode afirmar, porém, que ambos participarão como titular contra o Ju.

Sforza atuou em todos os oito jogos em que esteve à disposição no Brasileirão. Já Rojas ficou um período esquecido. São apenas duas participações na competição nacional.

O jogo contra o Juventude acontece na quarta-feira, às 20h (de Brasília), e vale pela décima rodada do Brasileirão. A equipe gaúcha surge na 11ª posição, com dez pontos, enquanto o Vasco é 15º, com sete.

