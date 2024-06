Ex-Globo perde espaço no Atlético, e membro do ‘Charla Podcast’ aparece em Belo Horizonte

A Arena MRV iniciou a operação em agosto de 2023. E desde a inauguração da nova casa do Galo, o locutor oficial é o jornalista Jaime Júnior, ex-narrador da Rede Globo. No entanto, isso pode mudar.

O Galo pensa em fazer alterações neste setor. Para isso, o narrador Bruno Cantarelli, do “Charla Podcast”, fará um teste no jogo desta segunda-feira (17), entre Atlético e Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. O locutor, afinal, é o responsável por dar as escalações, cartões, substituições, dar recados e animar a torcida durante os 90 minutos de jogo.

Cantarelli, afinal, tem conquistado muito espaço no meio esportivo brasileiro. Ele ganhou projeção na Cazé TV, canal no qual recentemente se despediu para se dedicar às narrações do Charla Podcast, em parceria com o Premiere. Agora, ele tem nova oportunidade.

Apesar de Jaime Júnior deixar a posição, ele seguirá na comunicação do Atlético. Atualmente, ele faz narrações na GaloTV, tanto do futebol profissional quanto de outras categorias.

Jaime deixou a Globo em 2023, após 15 anos de emissora. Meses após a saída, ele foi anunciado pelo Atlético como locutor oficial da Arena MRV.

