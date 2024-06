Veja gols de Maurício, possível reforço do Palmeiras, em 2023

Maurício do Internacional, está próximo do Palmeiras - (crédito: Foto: Ricardo Duarte / Internacional)

O Palmeiras está muito próximo de contratar o meia-atacante Maurício, do Internacional. O Verdão já tem negociações avançadas e o acordo gira em torno dos R$ 55 milhões. Revelado pelo Cruzeiro, Mauricio acumula passagem pelo Desportivo Brasil antes de chegar ao Colorado. No Beira-Rio, ele disputou 176 partidas e anotou 25 gols. Nos bastidores, o técnico Abel Ferreira nunca escondeu a sua admiração pelo atleta. A contratação é um pedido antigo do português, que trabalha na reformulação do elenco palmeirense a todo vapor.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.