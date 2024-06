Nas redes sociais, Deyverson ‘desafia’ Felipe Melo para luta

Deyverson desafia Felipe Melo para luta após polêmica com assessor do Atlético-GO - (crédito: Foto: Instagram/Deyverson)

Deyverson trocou de profissão por um dia, se vestiu de lutador e chamou Felipe Melo, do Fluminense, para um embate. A publicação nas redes sociais do atacante do Cuiabá foi motivada pela polêmica envolvendo o volante tricolor, que empurrou o assessor de imprensa do Atlético-GO após a derrota de virada no último sábado (15).

Ao som da trilha sonora de Rocky Balboa, o atacante publicou a brincadeira em seus stories do Instagram. No vídeo, Deyverson aparece vestido de lutador, com luvas e equipamentos de proteção, e uma legenda incitadora: “Felipe Melo, eu desafio você”.

Felipe Melo e Deyverson, porém, são amigos e foram campeões da Libertadores da América pelo Palmeiras, em 2021. A dupla se despediu do Alviverde uma temporada após a conquista continental, em 2022. Recentemente, o atacante revelou mágoa com o desfecho de sua passagem pelo clube: “Levei mais pedrada do que abraço. Mas serviu de aprendizagem para aprender que na vida as coisas acontecem assim”, disse.

Expulsão de Felipe Melo

A provocação de Deyverson se deu pela expulsão de Felipe Melo após o apito final da derrota do Fluminense por 2 a 1 para o Atlético-GO, no Maracanã. O volante empurrou e derrubou o assessor de imprensa do clube goiano, enquanto o profissional celebrava o gol da virada de Zuleta no último lance da partida.

Felipe Melo deixou o banco de reservas bastante irritado com a atitude do assessor e partiu para cima do profissional, que acabou no chão. Dessa forma, a situação ocasionou uma confusão ao fim da partida e terminou com a expulsão do volante.

Próximo jogo

A derrota levou o Fluminense à vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas seis pontos em 27 disputados. O Tricolor só venceu um confronto até o momento e busca recuperação diante do Cruzeiro, na próxima quarta-feira (19), às 21h30, no Mineirão.

