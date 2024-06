Pacheco já utilizou 24 jogadores no Vasco; saiba quem falta

Atacante Clayton enfim voltou ao time do Vasco - (crédito: Leandro Amorim)

Após o empate em 0 a 0 contra o Cruzeiro, o técnico do Vasco, Álvaro Pacheco, chegou a 24 jogadores utilizados em seus três jogos até o momento. Dessa forma, nove atletas ainda aguardam a primeira oportunidade com o treinador português.

Na partida contra a Raposa, Pacheco colocou Clayton e Serginho em campo. Foi a primeira vez da dupla sob seu comando. O camisa 9 não entrava desde a quinta rodada do Brasileirão, quando o Vasco perdeu por 1 a 0 para o Athletico, na Ligga Arena, em Curitiba.

Clayton, aliás, poderá ser titular pela primeira vez desde sua estreia (contra o Nova Iguaçu, no jogo de ida da semifinal do Carioca), visto que Vegetti está suspenso para o jogo contra o Juventude. Contra o Cruzeiro, o atacante fez, assim, seu sétimo jogo pela equipe de São Januário.

Já Serginho vinha há quatro meses sem ganhar oportunidade. A última vez que ele esteve em campo fora contra o Audax, pela sétima rodada da Taça Guanabara. O ponta chegou a ficar seis jogos seguidos sem constar na lista de relacionados (entre abril e junho).

Serginho foi o autor do gol que garantiu a permanência do Vasco na Série A, na vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, na última rodada do Brasileirão de 2023.

Quem falta estrear, então?

Álvaro Pacheco ainda não utilizou nove dos jogadores que constam no plantel vascaíno e que costumam estar à disposição. Eis a lista:

Keiller – Goleiro

Pablo – Goleiro

Phillipe Gabriel – Goleiro

Luiz Gustavo – Zagueiro

Lyncon – Zagueiro

Leandrinho – Lateral-esquerdo

Lucas Eduardo – Meia

Estrella – Meia-atacante

Erick Marcus – Ponta

Destes, apenas Erick Marcus, Leandrinho e Lucas Eduardo ainda não foram relacionados por Álvaro Pacheco. Os volantes Jair e Paulinho não constam na lista por estarem machucados, só voltando a ficar à disposição ao fim da temporada.

Outros jogadores como o goleiro Lecce, os zagueiros Victão e Roger, os laterais Paulinho Babilônia (direito) e Matheus Julião (esquerdo), os volantes Rodrigo e Matheus Ferreira e o atacante Léo Jacó – todos da base – não estão emprestados, mas não costumam constar nos relacionados, sendo mais utilizados nos times juniores.

