Uruguai divulga numeração para Copa América; Arrascaeta será o 10

O Uruguai definiu a numeração dos jogadores para a disputa da Copa América, que será realizada nos Estados Unidos. O meia Arrascaeta, do Flamengo, vai usar a icônica camisa 10, assim como já havia feito na Copa do Mundo do Qatar, em 2022.

Outro grande nome do Rubro-Negro, Nico De La Cruz vai envergar o número 7, enquanto o astro Luis Suárez, do Inter Miami, dos EUA, será o 9 da Celeste. Também do Flamengo, os laterais Matías Viña será o 17, enquanto Varela usará a 13. Rochet, do Inter, terá a camisa 1 às costas.

O Uruguai estreia no próximo domingo (23), diante do Panamá. A Celeste está no Grupo C, que conta ainda com os anfitriões Estados Unidos e a Bolívia.

Veja a numeração completa da seleção do Uruguai para a disputa da Copa América.

GOLEIROS

1- Sergio Rochet (Internacional)

23- Santiago Mele (Junior de Barranquilla)

12- Franco Israel (Sporting CP).

DEFENSORES

4- Ronald Araujo (Barcelona)

2- José María Giménez (A. de Madrid)

22- Nicolás Marichal (Dinamo Moscou)

17- Matías Viña (Flamengo)

24- Lucas Olaza (Krasnodar)

16- Mathías Olivera (Napoli)

3- Sebastián Cáceres (América)

13- Guillermo Varela (Flamengo)

8- Nahitan Nández (Cagliari).

MEIO-CAMPISTAS

5- Manuel Ugarte (PSG)

6- Rodrigo Bentancur (Tottenham)

15- Federico Valverde (Real Madrid)

21- Emiliano Martínez (Midtjylland)

7- Nicolás De La Cruz (Flamengo)

10- Giorgian De Arrascaeta (Flamengo)

14- Agustín Canobbio (Athletico Paranaense)

ATACANTES

18- Brian Rodríguez (América de México)

26- Brian Ocampo (Cádiz)

11- Facundo Pellistri (Granada)

20- Maximiliano Araújo (Toluca)

25- Cristian Olivera (Los Ángeles FC)

19- Darwin Núñez (Liverpool)

9- Luis Suárez (Inter Miami).

