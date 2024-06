Fluminense x Flamengo (Brasileirão Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Confira as principais informações do clássico - (crédito: Foto: Arte/Jogada 10)

Em momentos diferentes na temporada, Fluminense e Flamengo prometem protagonizar um clássico emocionante no Brasileirão Sub-20. Afinal, os Moleques de Xerém e os Garotos do Ninho se enfrentam nesta terça-feira (18/06), às 18h (de Brasília), no Luso Brasileiro, pela 10ª rodada.

Aliás, o clássico vale muito para ambos os lados. O Fluminense está no 16° lugar e busca uma vitória para se distanciar da zona de rebaixamento. O Flamengo está na terceira colocação e almeja um triunfo para permanecer na cola do Palmeiras, líder do campeonato.

Onde assistir

O SporTV (canal por assinatura) transmite o jogo entre Fluminense e Flamengo, pelo Brasileirão Sub-20.

Como chega o Fluminense

Os Moleques de Xerém vivem um mau momento na temporada. Afinal, os jovens tricolores vêm de duas derrotas consecutivas no campeonato e estão bem próximos da zona de rebaixamento. Rômulo Rodrigues, dessa forma, pretende ir com força máxima no clássico. O técnico tricolor deve apostar na velocidade pelos lados e entrar em campo com um 4-4-3. Assim, Agner fica responsável pela armação, enquanto Isaque, João Lourenço e Isac Martins formam um trio no ataque.

Como chega o Flamengo

Os Garotos do Ninho chegam embalados e motivados no clássico. Afinal, as joias rubro-negras estão com cinco rodadas de invencibilidade e disputam pelas primeiras posições da competição. Mário Jorge está se transferindo para Arábia Saudita e não é mais técnico do Sub-20. Portanto, Raphael Bahia comanda os jovens flamenguistas diante do Fluminense. O técnico deve repetir as escalações dos jogos anteriores e apostar nas qualidades de Hassan, Shola e Weliton.

FLUMINENSE X FLAMENGO

10ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20

Data e horário: 18/06/2024, às 18h (de Brasília)

Local: Luso Brasileiro, Rio de Janeiro (RJ)

FLUMINENSE: Diego; Riquelmy, Gustavo Cintra, Kayky Almeida e Esquerdinha; Dohmann, Luiz Freitas e Agner; Isaque, João Lourenço e Isac Martins. Técnico: Rômulo Rodrigues.

FLAMENGO: Lucas Furtado; Daniel Sales, Iago, João Souza e Carbone; João Alves, Jean Carlos e Wallace Yan; Hassan, Shola e Weliton. Técnico: Raphael Bahia.

Árbitro: Carlos Tadeu Ferreira de Castro (RJ)

Assistentes: Hugo Filemon Soares Pinto (RJ) e Julio Cesar Souza Gaudencio (RJ)

