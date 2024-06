PVC detona Dudu em situação com Palmeiras e Cruzeiro: ‘Mimado’

O jornalista Paulo Vinícius Coelho, um dos mais relevantes do cenário nacional, entrou na história envolvendo o atacante Dudu, Palmeiras e Cruzeiro. Em texto publicado nesta segunda-feira (17), no “Uol”, o colunista ressaltou a postura do jogador e acredita que ele não contava com a repercussão negativa.

“Dudu deu o aval de que iria para o Cruzeiro, como dentro do Palmeiras se admitiu, de forma oficiosa. Então, o ídolo palmeirense percebeu a pressão das redes sociais, que rapidamente se transferiu da diretoria para o jogador. Ao dizer que pretendia se transferir, Dudu queria o quê? Que o Palmeiras se ajoelhasse e pedisse, pelo amor de Deus, que ficasse? O caso reflete a cultura do mimo do futebol brasileiro”, escreveu.

PVC, inclusive, fez questão de citar a relação entre Abel Ferreira e Dudu. Afinal, na última quinta-feira (13), Dudu foi relacionado, mas não entrou no jogo contra o Vasco. Para o jornalista, os atletas gostam de ser bajulados.

“Dudu se ressente da falta de carinho de Abel Ferreira. Não se trata de carinho, mas de bajulação. Jogador, no Brasil, gosta de ser bajulado. Se o técnico tem uma relação profissional, fica faltando alguma coisa. Então, Dudu se ressente da falta de amor e pede para sair. As relações profissionais devem ser assim, profissionais”, completou.

No fim das contas, o jornalista acrescentou que o jogador causou problemas. “Anos de mimo nos vestiários criam casos como este. Uma confusão em que o responsável é Dudu e que criou problemas para Palmeiras e Cruzeiro”, encerrou.

Entenda o caso

Toda polêmica iniciou-se no sábado. Afinal, o Cruzeiro pegou a todos de surpresa com o anúncio da chegada de Dudu. “O bom filho a casa torna”, disse a Raposa nas redes sociais, lembrando que o atleta iniciou a carreira no time azul.

No entanto, horas depois, surgiu a notícia que o jogador se arrependeu e tinha a possibilidade de ficar no Palmeiras. A situação foi até a madrugada, o atleta recebeu membros de torcida organizada em sua casa e também conselheiros. Nas conversas, resolveu ficar.

No entanto, na manhã desta segunda-feira, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, deu uma dura entrevista e espera que Dudu cumpra o acordo feito com todas as partes.

