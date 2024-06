França vence Austria com gol contra e Mbappe segue sem marcar em Euro

A vice-campeã mundial debutou na Euro 2024 com vitória por 1 x 0 contra a Áustria, nesta segunda-feira (17/6), em Dusseldorf. Contudo, nenhum jogador francês tem gol marcado na edição pois foi o zagueiro austríaco, Wober. O jovem astro francês, Kylian Mbappe, segue no aguardo de quebrar o tabu de gols na Eurocopa, na edição passada, na qual estreou, não balançou as redes nenhuma vez. No outro confronto do Grupo D, a Holanda derrotou a Polônia, por 2 x 1 e está empatada com a França na liderança.

A França começou explorando o ponto mais forte da equipe: a velocidade. Principalmente pelo lado esquerdo com Theo Hernandez e Mbappe e foram os dois que protagonizaram o primeiro susto na Áustria. O lateral conduziu a bola para deixar com que o camisa 10 resolvesse, mas graças ao goleiro Pentz a finalização de 113 km/h balançou as redes somente pelo lado de fora.

Aos poucos a equipe francesa foi cedendo dominância e os austríacos começaram a ter mais espaço com a bola no campo ofensivo. A maior chance perdida no primeiro tempo saiu do pé de Baumgartner, aos 35 minutos. O meia-central recebeu a bola na pequena área e frente a frente com Maignan Porém a vantagem que a Seleção Austríaca vinha desenvolvendo na partida foi interrompida.

Aos 37 minutos, a França abriu o placar com um gol contra. O cruzamento da bola de Mbappe, pela direita, foi na cabeça de Wober, que na tentativa de afastar, mandou para dentro das redes.

Na necessidade de tentar o empate, a equipe vermelha e branca deu continuidade a ação que vinha implementando mas a pressão no final da etapa não foi efetiva. A marcação da Austria estava dura marcação dura em cima dos franceses. Apenas nos primeiros 45 minutos, foram 11 faltas e dois cartões amarelos, contra quatro e zero, respectivamente, da França.

Para o segundo tempo, os azuis mostraram que estavam afim de aumentar a vantagem e a primeira chance veio com o astro do time, Mbappe. Do campo de defesa, Rabiot salvou a bola da saída lateral e lançou para o camisa 10 sair sozinho e, com apenas o goleiro capaz de pará-lo, despediçou a oportunidade com a bola finalizada para fora.

A pressão francesa voltava a aparecer e a defesa adversária teve que segurar o bombardeio rival na procura de um gol próprio. Os austríacos não conseguiram uma oportunidade de grande efetividade, que nem vinham fazendo na primeira etapa da partida. O foco foi tentar deter os franceses de ampliar a vantagem.

O destaque do segundo tempo foi além da bola rolando. As lesões, resultantes de um jogo pegado, dispertaram preocupações. Primeiro, o meio-campista francês, Antoine Griezmann, bateu a cabeça numa disputa de bola. Perto da marca dos 90 minutos, Kylian Mbappe teve o nariz atingido em uma colisão com o jogado adversário e teve que sair do jogo, devido ao sangramento. No lance seguinte à saída do ídolo da França, o austríaco Wimmer bateu a cabeça e novamente o jogo teve que ser paralisado, mas o lance não foi grave.

Ficha técnica

Áustria 0 x 1 França

Gol: Wober (contra).

Cartões amarelos: Wober, Mwene, Danso,

Escalações:

Áustria

Pentz; Posch, Danso, Wober, Mwene; Seiwald, Sabitzer; Laimer. Baumgartner, Grillitsch; Gregoritsch. Técnico: Ralf Rangnick.

França

Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez; Griezmann, Kante, Rabiot; Dambele, Mbappe e Thuram. Técnico: Didier Deschamps.