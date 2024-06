Medel fica mais próximo de reestreia no Boca Juniors

Após confirmar sua volta ao Boca Juniors, o zagueiro chileno Medel deve fazer sua reestreia no clube de Buenos Aires em confronto pela Copa Argentina. Na próxima quarta-feira (19), o Boca joga diante do Almirante Brown, às 21h10 (de Brasília), no Estádio Malvinas Argentinas. O confronto único determina um dos qualificados para as oitavas de final onde qualquer empate no tempo normal leva o jogo para os pênaltis.

Apesar de atuações mais frequentes nos últimos anos em linha mais recuada, o atleta ex-Vasco tem como sua posição de origem o meio-campo. E foi próximo do círculo central, com o papel de proteger a defesa, que o jogador de 36 anos treinou sob os olhares do técnico Diego Martínez. Desse modo, ele atuaria ao lado de Equi Fernández no setor onde Kévin Zenon e Jarbes Saralegui seriam os armadores.

Gary Medel está treinando com o restante do grupo desde a última quinta-feira (13), um dia depois de deixar o Brasil para assinar o contrato com a representação argentina. Mesmo assim, ele acompanhou, de um camarote em La Bombonera, a vitória boquense sobre o Vélez Sarsfield, na última sexta. Pelo Campeonato Argentino, o Xeneize venceu por 1 a 0, com gol de Cavani, em confronto onde o uruguaio também se envolveu em confusão e foi expulso.

Time mexido

A tendência é que o confronto da Copa Argentina seja disputada com uma escalação alternativa do Boca Juniors. Nesse sentido, nomes como Sergio Romero, Cristian Medina e Pol Fernández, habituais titulares, começariam o embate no banco de reservas.

Assim, a escalação provável na reestreia de Medel deve ter Leandro Brey; Macelo Saracchi, Lautaro Di Lollo, Marcos Rojo e Lautaro Blanco; Jabes Saralegui, Medel, Equi Fernández e Kevin Zenón; Lucas Janson e Miguel Merentiel.

