PSG rejeita estender empréstimo de Moscardo ao Corinthians

Moscardo foi titular no último domingo, contra o São Paulo - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O Corinthians teve uma péssima notícia nesta segunda-feira (17). O Paris Saint-Germain negou renovar o empréstimo do volante Gabriel Moscardo por mais seis meses e espera a apresentação do jogador para o dia 15 de julho, quando se inicia a pré-temporada da equipe.

Assim, o Timão tenta uma última cartada: ampliar o contrato de empréstimo em 15 dias, uma vez que jovem, de 18 anos, tem vínculo somente até o fim deste mês. Assim, a passagem dele pelo Parque São Jorge seria estendida em mais duas semanas. O PSG, contudo, ainda não respondeu à nova tentativa do clube, que é vista como difícil de ser aceita.

Moscardo ficou seis meses lesionado e voltou a atuar contra o Atlético Goianiense, no dia 11 de junho. Já neste domingo (16), contra o São Paulo, ele começou como titular no embate que aconteceu na Neo Química Arena. Ele foi substituído no intervalo da partida, que acabou empatada em 2 a 2.

Caso receba nova resposta negativa dos franceses, Moscardo faria apenas mais quatro jogos pelo Corinthians. São eles: Juventude (19 de junho), Athletico-PR (23), Cuiabá (26) e Palmeiras (29). Por outro lado, se o Timão obtiver a autorização para usar o volante por mais 14 dias, ele poderá atuar ainda contra Vitória, Cruzeiro e Vasco.

O PSG investiu 20 milhões de euros fixos (cerca de R$ 120 milhões), além de outros dois milhões de euros por metas pelo jogador. Contudo, o clube francês deseja a chegada do volante já em julho, o que deixa a missão do Corinthians bastante complicada.

