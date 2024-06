Internacional vence Botafogo e respira no Brasileirão Feminino

O Internacional demonstrou muita garra em campo e não tomou conhecimento do Botafogo nesta segunda-feira (17/06). Assim, as coloradas venceram as alvinegras por 3 a 0 no Figueira de Melo e se distanciaram da zona de rebaixamento do Brasileirão Feminino.

Tamara, Letícia Monteiro e Priscila marcaram os gols do Inter no jogo. O Glorioso se manteve no Z4 depois da derrota em casa e agora disputa rodadas decisivas no campeonato.

Gols do Inter

O Internacional começou com muito volume e estufou as redes logo aos cinco minutos de jogo. Afinal, depois de um um bate-rebate na área, Tamara, bem posicionada, aproveitou uma sobra e chutou no alto, sem chances para goleira Michelle. O Botafogo explorou jogadas com Mayara Vaz depois do gol sofrido. No entanto, as Gloriosas não construíram muitas chances claras no primeiro tempo.

O Inter voltou com sede depois do intervalo e ampliou logo no início do segundo tempo. Após uma bela jogada de Priscila pelo lado direito, Letícia Monteiro, com muita qualidade e rapidez, fez um giro na área e finalizou no canto direito de Michele. A goleira alvinegra se esticou, mas não conseguiu defender.

O Botafogo ficou abalado depois do segundo gol sofrido e não teve forças para esboçar uma reação. Assim, as jogadoras coloradas continuaram pressionando e estufaram as redes aos 52 minutos do segundo tempo. Após receber um passe em profundidade, Priscila fez um belo corte para dentro e finalizou forte, sem chances para Michelle.

O Botafogo agora entra em campo no sábado (22/06), diante do Santos, às 21h, na Vila Belmiro. O Inter joga no domingo (23/06), contra o Palmeiras, às 11h, no Jayme Cintra.

