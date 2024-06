Santos deve ter força máxima para duelo ‘decisivo’ contra o Goiás

O Santos treinou nesta segunda-feira (17) e seguiu a preparação para encarar o Goiás, na próxima quarta (19), às 19h (de Brasília), pela 11ª rodada o Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo marca o retorno do Peixe à Vila Belmiro.

Pressionado por conta de quatro derrotas seguidas, o técnico Fábio Carille deve ter força máxima diante dos goianos. Julio Furch e Guilherme, que foram opção no banco de reservas diante do Operário-PR, devem começar como titulares.

A dupla não deve ter condições de atuar os 90 minutos, uma vez que vem de lesões. Assim, Carille espera que eles atuem, ao menos, 60 ou 70 minutos contra o Goiás. Dessa maneira, caso a expectativa seja cumprida, o provável Santos para o duelo de quarta-feira terá Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Joaquim e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Pedrinho, Furch e Guilherme.

Com a faca no pescoço, o treinador comandou uma atividade tática, com todos os jogadores à disposição. Eles realizaram, ainda, um treino físico. Outro ponto que foi bastante explorado por Carille foram as bolas paradas, que viraram preocupação no clube. Afinal, o Santos voltou a sofrer gols na Série B neste tipo de lance.

