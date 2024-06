Filipe Luís conquista seu primeiro título como treinador. Veja como foi

O ex-lateral-esquerdo Filipe Luís, que se aposentou no fim da temporada passada para seguir na carreira de treinador, conquistou o seu primeiro título na nova função. Na tarde desta 2ª feira (17/6), em São Januário, levou o sub-17 do Flamengo ao bicampeonato da Copa Rio. Mas a conquista foi duríssima. Afinal, o time perdeu no tempo normal por 1 a 0 este que foi o jogo de volta da decisão. Mas como o Mengo venceu por 2 a 1 na ida, a decisão foi para os pênaltis. Nas cobranças, 6 a 5 para o Flamengo.

Fala, Filipe Luís

No fim da partida, Filipe Luís não escondeu a emoção.

“Amo esses garotos. Em seis meses, ele entenderam meu estilo de jogo. E conseguimos um título contra um rival fortíssimo, treinado por um profissional que trabalhou comigo no Flamengo”, disse Filipe Luís, que passará a comandar o Sub-20 do Rubro-Negro.

“Será um novo desafio. A diretoria me pediu e eu aceitei. E certamente logo terei muito desses garotos do sub-17 sob meu comando no time de cima”, disse.

Como foi este Vasco x Flamengo

O Flamengo começou a primeira etapa tomando as rédeas das ações da partida. Mas, apesar do controle do time rubro-negro, foi o Vasco que foi para o intervalo na frente no placar. Aos 42 minutos, Bruno Lopes aproveitou erro do time da Gávea e acertou um lindo gol de trás do meio-campo.

Diferentemente da etapa inicial, o segundo tempo foi agitado para ambos os lados. O Gigante da Colina buscou as jogadas de contra-ataque, enquanto o Mais Querido tentou trabalhar a bola. Sem gols, o confronto foi para os pênaltis. Na primeira série, 4 a 4, com cada time perdendo uma cobrança. Já nas alternadas, o Vasco perdeu a sétima cobrança e o Flamengo, não. Bicampeão.

