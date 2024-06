Fluminense vence o América-MG e permanece na elite do Brasileirão Feminino

No estádio Vale das Laranjeiras, o Fluminense venceu o América-MG por 1 a 0, na tarde desta segunda-feira (17), em partida válida pela 13º rodada do Brasileirão Feminino. Lurdinha, tornando-se artilheira do time na competição, com quatro gols, definiu o resultado.

Com a vitória, o Tricolor chega aos 17 pontos, na décima posição na tabela, e garante sua permanência na elite do futebol brasileiro em 2025. Além disso, as Guerreiras ainda têm chances de avançar para as quartas de final da competição. O América segue no G-8, já que está em oitavo, com 18 pontos, um a mais que o Flu.

O Flu pressionou o América desde o primeiro minuto da partida. Mas o gol da vitória saiu apenas na etapa final, cobrando pênalti. Logo aos 6′, Verônica sofreu falta na área e a penalidade foi marcada. Lurdinha converteu, abrindo o placar para o Flu.

O Fluminense volta a campo dia 17 de agosto, para enfrentar o Red Bull Bragantino, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 15h (de Brasília), no Estádio Vale das Laranjeiras.

