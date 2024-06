França, sem grande inspiração, vence Áustria em estreia na Euro 2024

(From L to R) France's midfielder #07 Antoine Griezmann, France's defender #22 Theo Hernandez, France's forward #15 Marcus Thuram, France's forward #10 Kylian Mbappe and France's defender #05 Jules Kounde celebrate the first goal during the UEFA Euro 2024 Group D football match between Austria and France at the Duesseldorf Arena in Duesseldorf on June 17, 2024. (Photo by OZAN KOSE / AFP) - (crédito: AFP via Getty Images)

A França não teve uma noite inspirada, mas somou os primeiros pontos na Eurocopa 2024. O gol contra marcado pelo zagueiro Wöber, ainda no primeiro tempo, garantiu a vitória francesa por 1 a 0 sobre a Áustria, nesta segunda-feira (17), em partida válida pela primeira rodada do Grupo D. Embora tenha participado do lance que culminou no gol para os franceses, Mbappé desperdiçou algumas oportunidades e não teve uma grande atuação. Além disso, o capitão francês deixou o gramado no segundo tempo após uma possível fratura no nariz e vira dúvida para o próximo jogo.

Dessa maneira, a França chegou aos mesmos três pontos da Holanda no Grupo D, mas fica na segunda posição devido aos critérios de desempate. Por outro lado, a Áustria é a lanterna da chave, atrás da Polônia, ambas com zero.

Agora, com a dúvida sobre as condições de Mbappé, a França começa a se preparar para enfrentar a Holanda na próxima sexta-feira (21), às 16h (de Brasília), em confronto direto pela liderança do Grupo D.

A Áustria, comandada pelo ex-técnico do Manchester United Ralf Rangnick, saiu de campo confiante pelo bom futebol apresentado, apesar do resultado. Além disso, a seleção está com o desfalque de Alaba, seu principal jogador. O zagueiro e lateral do Real Madrid se recuperou da grave lesão no joelho, mas ficou fora da Euro, por falta de ritmo de jogo. Dessa maneira, o time vira a chave e começa a trabalhar de olho no próximo compromisso, diante da Polônia, também na sexta-feira, mas às 13h (de Brasília).

Áustria x França

Apesar do grande favoritismo da França, a Áustria conseguiu dificultar a vida dos franceses. Os austríacos estavam bem postados em campo e quase abriram o placar aos 35 minutos, com Baumgartner, que desperdiçou chance clara de gol. No entanto, apenas dois minutos depois, Mbappé fez uma jogada individual, cruzou na área e contou com um desvio do zagueiro Wöber da Áustria para fazer 1 a 0 no fim da primeira etapa.

Na volta do intervalo, o cenário foi parecido. A França mantinha o domínio do jogo, mas desperdiçou uma série de oportunidades. Ao mesmo tempo, a Áustria conseguia equilibrar a partida e levava perigo nos contra-ataques. Mbappé desperdiçou uma grande oportunidade, cara a cara com o goleiro, e ainda deixou o gramado na reta final da partida após um forte choque no nariz. Por fim, a França seguiu com a pontaria fraca e o resultado de 1 a 0 prevaleceu até o apagar das luzes.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.