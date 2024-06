Palmeiras goleia São Paulo e pula para 3º no Brasileirão feminino

SP - 17/06/2024 - S..o Paulo x Palmeiras, pela 13.. rodada do Brasileir..o Feminino, no est..dio Marcelo Portugal Gouv..a, em Cotia (SP). Foto: Mauro Horita - (crédito: Mauro Horita)

De virada, o Palmeiras arrasou o São Paulo nesta segunda-feira (17/6), no CT de Cotia, pela 13ª rodada do Brasileirão feminino: 5 a 1. Esta foi a maior goleada da história em Choque-Rainhas e serviu como reação para as palmeirenses, que vinham de duas derrotas na competição. Além, disso, o time chega aos 25 pontos, em terceiro lugar, superando as são-paulinas, agora em quarto, com 23 pontos. Vale citar que as palestrinas têm um jogo a menos.

O São Paulo abriu o placar num gol-relâmpago logo aos 21 segundos, com Aline. Mas o Palmeiras virou ainda no primeiro tempo, com gols de Diany e Amanda Gutierres. Na etapa final, a goleada foi construída com dois tentos de Tainá e um de Juliette.

São Paulo faz gol relâmpago. Mas para por aí

O São Paulo deu o pontapé inicial e, após seis toques na bola, Aline recebeu um lançamento na entrada da área no meio das zagueiras e, diante da saída da goleira Natascha, fez 1 a 0. Tudo em apenas 21 segundos. Só que o Palmeiras não se descontrolou. Assim, com uma postura ofensiva, chegou à virada. Aos 19, Diany acertou belo chute da entrada da área. Aos 27, a artilheira do time, Amanda Gutierres recebeu na área e ampliou.

Veio o segundo tempo e Tainá Maranhão, com dois gols de oportunismo, aos seis e oito minutos, colocou o Palmeiras em grande vantagem, O São Paulo ficou desnorteado, sem força ofensiva e vacilante na defesa. Assim, não foi surpresa levar o quinto gol. com Juliette, aos 19. Assim, veio a goleada fora de casa de casa.

SÃO PAULO 1X5 PALMEIRAS

13ª rodada do Brasileirão feminino

Data: 17/6/2024

Local: CT de Cotia (SP)

SÃO PAULO: Carlinha; Leticia Alves, Kaká, Jéssica e Bia Menezes; Maressa (Vitória Amaral, Intervalo), Robinha (Ana Alice, 34’/2ºT), Aline e Rafa Mineira (Camilinha, Intervalo); Laryh (Ariuel, 13’/2ºT) e Dudinha (Mariana Santos, 27’/2ºT). Técnico: Thiago Viana

PALMEIRAS: Natascha; Bruna Calderan, Poliana, Isadora Amaral (Giovanna) e Juliette; Pati Maldaner, Diany (Ingryd, 9’/2ºT) e Brena (Eskerdinha, 35’/2ºT); Lais Estevam, Tainá Maranhão (Gaby) e Amanda Gutierres (Dudinha, 34’/2ºT). Técnica: Camilla Orlando.

Gols: Aline, 21 segundos do 1ºT (1-0); Diany, 19/1ºT (1-1); Amanda Gutierres, 27’/2ºT (1-2); Tainá Maranhão, 6’/2ºT (1-3). Tainá Maranhão, 8’/2ºT (1-4); Jiliette, 19’/2ºT (1-5)

Árbitra: Andressa Hartmann

Auxiliares: Leandra Aires Cossette, Patricia Carla Oliveira

Cartões amarelos: Robinha, Brena (SAO); Tainá Maranhão (PAL)

