Dono da SAF, Gusttavo Lima se torna atração musical de jogo no Paraná

No último domingo, o cantor sertanejo Gusttavo Lima, sócio majoritário da SAF do Paranavaí, esteve presente no Estádio Waldemiro Wagner para acompanhar a vitória do time por 2 a 1 sobre o Grêmio Maringá, pela sétima rodada da Segunda Divisão do Paranaense.

Cumprindo sua promessa de assistir ao jogo pessoalmente, Gusttavo Lima atraiu quase 10 mil pessoas ao estádio. Aliás, o cantor chegou à cidade em seu avião particular, já vestindo a camisa do Paranavaí, e foi recebido por fãs no aeroporto.

No estádio, Gusttavo Lima participou da preleção com os jogadores do Paranavaí nos vestiários. Além disso, ele dirigiu algumas palavras aos atletas e se uniu ao “grito de guerra” da equipe. No gramado, ele posou para fotos com o elenco e assistiu à festa da torcida. Aliás, o estádio não lotava desde 2007, quando o time conquistou o estadual.

Gusttavo Lima faz show no intervalo

Durante o intervalo, animado pela vantagem parcial do Paranavaí, o cantor fez um show em uma das cabines de imprensa, levando o público a cantar junto. No final, a torcida celebrou a vitória que praticamente garante o time na semifinal da Segundona. Aliás, se chegar à final, o Paranavaí assegura o acesso à elite de 2025.

Em janeiro de 2024, Gusttavo Lima comprou 60% do clube por cerca de R$ 3 milhões. O cantor tem planos audaciosos para o clube, que foi fundado em 1946 e viveu grande fase no inicio dos anos 2000. Isso porque o clube ficou com o vice-campeonato paranaense em 2003 e conquistou o título estadual em 2007, vencendo o Paraná Clune na final.

“Nos últimos tempos, estou tendo uma maior ligação com o ramo dos esportes e estou muito feliz em anunciar a minha entrada na SAF deste time promissor. Mas chegou a hora da retomada da elite do futebol brasileiro. Vamos usar toda essa estrutura para levar o Paranavaí rumo ao lugar que ele merece”, disse Gusttavo Lima, quando a compra da SAF foi anunciada.

