Santos notifica Cruzeiro e Juventus por negociação de Kaio Jorge

O Santos notificou Cruzeiro e Juventus, da Itália, devido à negociação envolvendo o atacante Kaio Jorge. Afinal, o jogador, cria da base do Peixe, foi anunciado como novo reforço da Raposa na semana passada.

Em comunicado, o Santos ameaça ir à Fifa contra os dois clubes. Isso porque na venda do atleta à Velha Senhora, em 2021, o clube tinha uma cláusula de preferência, que não teria sido cumprida pelos italianos na momento da venda para o Cabuloso.

Essa cláusula prevista em contrato daria ao Peixe a chance de igualar qualquer proposta para contratar o atacante. Agora, o Alvinegro praiano espera a manifestação dos dois clubes para tomar uma atitude.

Em 2021, o Santos vendeu Kaio Jorge por 3 milhões de euros. Após não render o esperado no futebol italiano, o jogador foi negociado pela Juventus junto ao Cruzeiro por 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 26 milhões), mais bônus por metas alcançadas. Dessa maneira, o jogador assinou contrato até 2029.

A carreira de Kaio Jorge antes do Cruzeiro

Kaio Jorge foi revelado na base do Santos. Seu primeiro jogo pelo profissional foi em 2018. No ano seguinte, firmou-se no time principal, com sete partidas disputadas. No entanto, foi em 2020 que despontou para o futebol, entrando em campo 48 vezes e marcando nove gols pelo Peixe. Dessa maneira, despertou o interesse de times europeus. Atuou por seis meses no Santos em 2021 (com mais oito gols em 28 compromissos) até se transferir para a Juventus.

Em 2021/22, Kaio Jorge desembarcou em Turim como uma grande promessa do futebol brasileiro. Começou a atuar pelo sub-23 da equipe italiana, com dois jogos e um gol marcado.

Após sofrer com lesões graves na Juventus e atuar em apenas 11 partidas em dois anos (sem balançar as redes), acabou emprestado ao Frosinone em 2023/24, porém acabou rebaixado à Série B com a equipe. O desempenho, contudo, também não foi expressivo, com apenas três gols e uma assistência em 22 partidas.

