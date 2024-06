Gabigol curte folga com jogadores do Flamengo em praia do Rio

Gabigol curtiu um dia de folga na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O jogador estava acompanhado de Werton e Matheus Gonçalves e foi tietado por fãs que tiveram a sorte de encontrar o ídolo.

O camisa 99 do Flamengo esteve em campo neste domingo contra o Athletico-PR no Maracanã quando entrou no segundo tempo. Aliás, o atacante chegou a balançar as redes do Furacão, mas o gol acabou anulado.

Depois da praia, os jogadores do Flamengo foram para um bar, mas na mesa não foi visto nenhum tipo de bebida alcoólica. Aliás, Gabriel posou para a imagem acompanhado de um suquinho.

Polêmicas de Gabigol

No clube, o craque não vive seu melhor momento. Atualmente, o atleta perdeu o posto de titular para Pedro e vem sendo utilizado aos poucos por Tite na etapa final. Além disso, Gabi se envolveu em uma polêmica onde foi flagrado usando a camisa do Corinthians durante uma confraternização em casa.

“Hoje fui comunicado pelos diretores do Flamengo que não vestirei mais a 10. Cabe a mim aceitar e respeitar o comando do clube. Mas isso jamais vai apagar a história que construí com meus companheiros de equipe. Aceito a próxima camisa e vou dar a vida em campo pelo Mengão até o fim da nossa história”, escreveu nas redes sociais, na época.

Gabigol se defende de fraude no doping

Além disso, o atacante foi punido por tentativa de fraude em exame antidoping. A pena começou a valer a partir de 8 de abril de 2023, data da coleta de exames no CT do clube. Por outro lado, o tribunal suíço acatou o efeito suspensivo por unanimidade.

Além disso, o atacante do Flamengo lamentou após a audiência na Corte Arbitral do Esporte (CAS) acabar adiada. Isso porque ele acabou viajando para participar presencialmente do processo na Suíça, mas acabou mesmo dando um passeio em Paris.

