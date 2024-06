Sport anuncia venda de Pedro Lima para o Wolverhampton

Pedro Lima em ação na semifinal da Copa do Nordeste 2024 – Foto: Paulo Paiva/ Sport Recife - (crédito: Paulo Paiva/ Sport Recife)

O Sport anunciou na tarde desta segunda-feira (17), um acordo com o Wolverhampton, da Inglaterra, para a venda dos direitos econômicos do lateral-direito Pedro Lima. Apesar de ter seu nome apontado em negociação avançada com o Chelsea, o atleta de 17 anos acabou sendo vendido ao Wolves por R$ 43,82 milhões.

Dessa maneira, a transferência coloca Pedro Lima como a maior venda da história do futebol nordestino, superando a ida de Jhoanner Chávez, do Bahia, para o Lens, da França, por R$ 25,7 milhões.

Em nota, o Sport especificou que o acordo depende apenas de “condições de praxe”, como a realização de exames médicos nas instalações do Wolverhampton. Ao mesmo tempo, o presidente do Sport, Yuri Romão, e o comitê gestor de futebol do clube devem dar mais detalhes da negociação após a conclusão da transação.

No Sport desde 2022, quando estava na categoria sub-17, Pedro Lima participou de 26 jogos pela equipe profissional, marcando dois gols e dando várias assistências.

Real Madrid também monitorava situação do lateral do Sport

O sucesso de Pedro Lima era tanto que, além do interesse dos ingleses, a imprensa espanhola também colocou o jovem na mira do Real Madrid.

“Um investimento interessante para um menino que é comparado, pelas suas condições, a uma lenda como Cafu”, diz a matéria do jornal espanhol ‘AS’. Ao mesmo tempo, a nota menciona ainda que o clube merengue monitora possíveis substitutos na lateral para Carvajal e Lucas Vázquez (ambos com 32 anos).

