São Paulo e Santos pelo Brasileirão Sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem

São Paulo e Santos se enfrentam nesta terça-feira (18), às 20h15, no CT de Cotia, pela 10° rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Tricolor busca uma vitória desesperadamente, já que ainda não venceu na competição e amarga a última colocação, com um ponto. Já o Peixe é o segundo colocado, com 16 pontos e busca a vitória para se aproximar do líder Palmeiras.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV 2

Como chega o São Paulo

O Tricolor Paulista vive um péssimo momento na competição. Afinal, empatou na primeira rodada da competição e nos oito jogos seguintes, perdeu todos. Assim, a equipe amarga a última colocação e briga para respirar na tabela. Nas últimas semanas, o técnico Menta deixou o comando da equipe e Alessandro Barcellos, do sub-17, assumiu o sub-20. Na última partida, pelo Campeonato Paulista, o São Paulo poupou seus principais jogadores visando o clássico, tendo força máxima com seu atacante Ryan Francisco e o meia Boer.

Como chega o Santos

Em contrapartida, o Peixe vem fazendo grande campanha no Brasileirão da categoria. Com cinco vitórias em nove partidas, o Alvinegro Praiano é o segundo colocado na tabela e está atrás apenas do Palmeiras, que venceu oito jogos até aqui. Assim como o São Paulo, o Santos também poupou seus jogadores no Campeonato Paulista Sub-20 e também terá força máxima no clássico. Aliás, destaque para Miguelito, que já atua nos profissionais e Mateus Xavier, ambos com quatro gols.

SÃO PAULO X SANTOS

Décima rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20

Data e horário: 18/06/2024, às 20h15 (de Brasília)

Local: Centro de Treinamento de Cotia, Cotia (SP)

SÃO PAULO: Felipe Preis; Igor, Lucas Loss, Osorio e Miranda; Cauã Lucca, Ferreira e Hugo; Ganael, Ryan Francisco e Caio. Técnico: Menta.

SANTOS:Gustavo Jundi; Gustavo Henrique, Jair, Diego Borges e Souza; Kenay, Gabriel Bontempo e Bernardo; Matheus Lima, Rodrigo Cezar e Enzo Monteiro. Técnico: Orlando Ribeiro

Árbitro: Guilherme Nunes de Santana (SP)

Assistentes: Ítalo Magno de Paula Andrade (SP) e Leonardo Tadeu Pedro (SP)

