Galdames é dúvida para jogo do Vasco contra o Juventude

O meia Galdames sofreu um trauma no pé durante o empate do Vasco com o Cruzeiro após chutar a sola de um adversário. Nesta segunda-feira (17), o chileno realizou um exame, mas não teve constatada nenhuma fratura. Mesmo assim, o jogador é dúvida para o duelo desta quarta contra o Juventude, em Caxias do Sul. A informação foi dada inicialmente pelo “Atenção, Vascaínos!”.

Leia mais: Vasco terá retorno de dupla para jogo contra o Juventude

Aliás, Galdames recebeu elogio do técnico Álvaro Pacheco após o duelo do último domingo pelo Campeonato Brasileiro. O treinador rechaçou as críticas sobre o jogador.

“Galdames fez um jogo brutal. Teve uma capacidade, foi o rei da ação, um jogo posicional muito grande. Vejam a capacidade que ele teve. Uma das missões que ele tinha, tanto ele quanto Zé, de matar contra-ataques e ter o jogo sempre posicionado, manter o jogo equilibrado. Soube temporizar quando estava em inferioridade numérica e quando tinha que saltar na pressão”, opinou Álvaro.

Além dele, o lateral-esquerdo Lucas Piton e o meia Payet também são dúvidas para o próximo compromisso da equipe no Brasileirão. A equipe fará mais um treino na manhã de terça, no CT Moacyr Barbosa, e a atividade será decisiva para os três jogadores.

O jogo contra o Juventude acontece na quarta-feira, às 20h (de Brasília), e vale pela décima rodada do Brasileirão. A equipe gaúcha surge na 11ª posição, com dez pontos, enquanto o Vasco é 15º, com sete.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.