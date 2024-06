Corinthians anuncia renovação de Matheus Donelli em meio à provável saída de Carlos Miguel

O Corinthians anunciou, nesta segunda-feira (17), a renovação do vínculo com o goleiro Matheus Donelli, possível novo titular da meta com a iminente saída de Carlos Miguel para o Nottingham Forest, da Inglaterra.

O novo contrato do jogador revelado nas categorias de base do Timão vai até 30 de junho de 2028. Antes, a validade era até dezembro deste ano.

Ainda no comunicado oficial, o clube informou que a multa rescisória referente a Donelli para clubes brasileiros é de R$ 240 milhões. O valor sobe para 100 milhões de euros (R$ 581 milhões) em caso de transferência para outros países.

“As expectativas são sempre as melhores. Estou muito feliz em renovar meu contrato com o Corinthians por mais quatro anos, clube que eu defendo desde os oito anos de idade. Espero que sejam anos de muito sucesso e conquistas com o manto do Timão”, afirmou Donelli.

O goleiro de 22 anos está desde 2011 no Parque São Jorge e tem dez partidas pela equipe principal. Ele será o titular já no duelo desta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), frente ao Internacional, em Florianópolis, pelo Campeonato Brasileiro. Afinal, Carlos Miguel precisará cumprir suspensão.

