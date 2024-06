Textor, do Botafogo, provoca Palmeiras após expulsão de Hulk

John Textor, dono da SAF do Botafogo, debochou da expulsão de Hulk no jogo entre Atlético-MG x Palmeiras na noite desta segunda-feira, na Arena MRV, pelo Brasileirão. O camisa 7 do Galo levou dois cartões amarelos em sequência por reclamação ao árbitro Rodrigo José Pereira de Lima.

O norte-americano postou dois stories no Instagram sobre a situação. O primeiro o dono da SAF foi comparou o lance ao “Dia da Marmota”, que ficou conhecido por causa do filme “Feitiço do Tempo”. Nele, um repórter fica preso em um loop temporal que o faz viver o mesmo dia de forma seguida. Logo depois, escreveu:

“Dois cartões amarelos em nove jogos. Você precisa apertar o passo para alcançar o número do ano passado (de expulsões)”, escreveu em outro story.

Inclusive, Textor garante ter provas de manipulação de resultados no futebol brasileiro, como gravações de árbitros, e já mencionou o Palmeiras como um dos beneficiados em um esquema de fraude.

Polêmicas entre Palmeiras e Botafogo

Palmeiras e Botafogo foram os principais postulantes ao título do Brasileirão 2024 e esquentaram a rivalidade. Em disputa direta pela liderança, o Alviverde venceu o Glorioso de virada por 4 a 3, no Rio de Janeiro, e arrancou rumo à taça. Após o episódio, até a relação fora de campo ferveu, com Leila Pereira e John Textor como personagens principais. Após a partida, o norte-americano passou a contestar a arbitragem brasileira e fez diversas acusações, até agora sem provas. Aliás, os clubes vão se enfrentar nas oitavas de final da Conmebol Libertadores. Os jogos serão nos dias 14 e 21 de agosto.