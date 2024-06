Piquerez vibra com vitória e fala sobre Dudu

Nesta segunda-feira (17), o Palmeiras goleou o Atlético-MG por 4 a 0 na Arena MRV, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O triunfo levou o Alviverde ao quinto lugar do torneio nacional e coloca o time de Abel Ferreira na briga direta pela liderança. A distância para o líder Botafogo está em dois pontos (17 a 19). Na saída de campo, Piquerez, lateral-esquerdo do Verdão, vibrou com o triunfo longe dos seus domínios e lamentou não ter feito mais gols.

“Uma vitória que dá confiança, acho que o treinador vai reclamar da eficácia, poderíamos ter feito mais. Mas terceira vitória consecutiva, voltamos felizes com os três pontos”, declarou ao SporTV.

Por fim, o camisa 22 comentou sobre Dudu. O camisa 7 anunciou a sua permanência e o uruguaio deixou claro que o elenco está ao lado do atleta.

“É um assunto que eu acho que ficou esclarecido, Palmeiras e Dudu se pronunciaram. A decisão foi que fica, todo o elenco está apoiando. Todo mundo sabe da qualidade dele, esperamos encontrar com ele, todo mundo feliz que ele tenha ficado. Eu estava no vestiário, acho que Aníbal que me mostrou que ele tinha falado nas redes sociais, fomos todo mundo ver.”

