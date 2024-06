Gustavo Scarpa evita falar de arbitragem e não quer repetir erros na próxima rodada

O meia Gustavo Scarpa falou sobre as dificuldades de atuar com um jogador a menos por metade da partida, após a expulsão de Hulk por reclamação ainda no primeiro tempo. Ele destacou que o time criou oportunidades na derrota para o Palmeiras, e também comentou projetou a próxima rodada.

“Sem dúvida, hoje é um dia difícil para dar desculpas. Jogar 75% do jogo com um a menos é bem complicado. Isso complica nossa partida, mas mesmo assim, no primeiro tempo e no começo do segundo, criamos oportunidades. Porém, chega uma hora em que você acaba se expondo e, contra uma grande equipe como o Palmeiras, isso complica ainda mais. Agora enfrentaremos uma sequência de muitos jogos e, na quinta-feira, teremos mais uma batalha”, disse Scarpa.

Gustavo Scarpa evita falar da arbitragem

O jogador, aliás, atuou pela primeira vez contra seu antigo clube após retornar ao futebol brasileiro. Scarpa analisou a arbitragem e afirmou que não quer repetir os mesmos erros no jogo contra o Vitória, no Estádio do Barradão, na quarta-feira (20). O Galo com a derrota para o Palmeiras ficou em nono lugar com 13 pontos em oito jogos realizados.

“É difícil falar dessas coisas sem criticar a arbitragem. Tentei conversar com o árbitro, mas sem dúvida isso afeta. Mas fazer o quê? O jogo de hoje já passou. Na quinta-feira, tentaremos não cometer os mesmos erros”, finalizou o jogador.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.