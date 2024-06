Abel Ferreira comenta sobre Dudu e exalta a relação com o jogador

O tema Dudu pautou a coletiva de imprensa do Palmeiras nesta segunda-feira (17). Logo depois da goleada do Verdão em cima do Atlético-MG por 4 a 0, o técnico Abel Ferreira comentou sobre o camisa 7.

Em tom de desabafo, o português explicou que tem ótima relação com o jogador e relembrou que o jogador tem contrato com o Verdão até 2025.

“Foi muito claro naquilo que disse, e o mais importante é que vocês têm que entender é que o Dudu renovou o ano passado e tem contrato até 2025. Isto foi o que a presidente disse. E para os anti-palmeirense, porque é muito claro, anti-palmeirense, e quando dizem que o Abel tem uma má relação com o Dudu, isso é mentira”, afirmou o treinador.

“O Dudu até a lesão com o Abel, se não foi o jogador que mais jogou, foi um dos jogadores que mais jogou. Mas está aí entre segura entre os dois, três primeiros, para não dizer que foi que jogou mais. Aliás, eu até acho que em 2022 fui o jogador que mais jogou, quando teve uma época completa comigo. Eu vou dizer coisas que não devia, mas que é para as pessoas ficarem bem claro, fui, só fui a casa de um jogador a churrasco, de um, foi o do Dudu, eu tenho uma ótima relação com o Dudu, como tenho com todos os jogadores do Palmeiras”.

“E portanto, para fechar esse assunto, a relação que eu tenho com ele é uma relação franca, séria, profissional e honesta. E quem disser o contrário é porque tem outras intenções por trás. Há de interessar alguém dizer publicamente que o Abel e o Dudu não têm boa relação. Há de interessar alguém. E para fechar este assunto, quero dizer o seguinte”, finalizou.

