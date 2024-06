Celtics dominam Mavericks em casa e conquistam 18º título da NBA

Foram exatamente 16 anos com o grito entalado no pescoço, mas agora o torcedor do Boston Celtics pode gritar em alto e bom som: é campeão! A franquia de Massachusetts superou o Dallas Mavericks por 106 x 86, nesta segunda-feira (17/6), no TD Garden, para fechar a série em 4 x 1 e vencer o 18º título da equipe na NBA. A nova conquista, que recolocou o time como maior dono de troféus na liga, veio no mesmo dia do último anel ganho, em 2008.

O nome do jogo foi Jayson Tatum, na beira de um triplo-duplo, com 31 pontos, 11 assistências e 9 rebotes. Apesar do brilho do camisa 0, foi Jaylen Brown quem roubou o holofote e ficou com o prêmio de melhor jogador das finais. O ala, que conquistou o primeiro título da carreira, contribuiu com 21 pontos. O restante do elenco estrelado ainda teve Jrue Holiday com 15 pontos e 11 rebotes e mais 14 pontos de Derrick White.



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NBA Brasil (@nbabrasil)

Se as estrelas de Boston vieram para jogo, as de Dallas deixaram a desejar. Maior pontuador dos playoffs de 2024, Luka Doncic não conseguiu repetir a performance do jogo 4 e terminou com 28 pontos e 12/25 de aproveitamento nos arremessos, além de 12 rebotes e sete perdas de posse. Braço direito do esloveno e segundo principal cestinha da pós-temporada, Kyrie Irving foi ainda pior que o companheiro. O ex-Cavalier, derrotado nas finais pela terceira vez na carreira, deixou a quadra com apenas 15 pontos e 9 assistências. Josh Green contribuiu do banco com 14 pontos.

“Nós conseguimos. Esse é um sentimento incrível, estou sem palavras. Nós respondemos a temporada inteira e hoje não seria diferente. Nós devíamos isso para a nossa torcida, foi uma longa jornada. Temos uma equipe resiliente, passamos por muito como um time nos últimos anos, principalmente nos sete que estive aqui. O que vão dizer agora?”, disse Tatum à ESPN após o jogo.

A conquista recolocou Boston na liderança isolada da lista de maiores campeões da NBA, com 18, um a mais que o Los Angeles Lakers. A maioria das vitórias veio na década de 1960, quando a equipe liderada por Bill Russell levantou o troféu onze vezes entre 1957 e 1969. Depois, outra era de dominância foi nos anos 1980, com o lendário Larry Bird, protagonista no tricampeonato de 1981, 1984 e 1986. Na última vez, em 2008, o time contava com as estrelas Paul Pierce, Kevin Garnett e Ray Allen.



Resumo da série

Jogo 1 (6/6) – Boston Celtics 107 x 89 Dallas Mavericks

Jogo 2 (9/6) – Boston Celtics 105 x 98 Dallas Mavericks

Jogo 3 (12/6) – Dallas Mavericks 99 x 106 Boston Celtics

Jogo 4 (14/6) – Dallas Mavericks 122 x 84 Boston Celtics

Jogo 5 (17/6) – Boston Celtics 106 x 88 Dallas Mavericks