Victor cobra critério da CBF em jogos do Atlético e pede veto para árbitro

O diretor do Atlético, Victor Bagy, foi para a sala de coletiva de imprensa antes do técnico Gabriel Milito e disparou contra a arbitragem após a derrota do Galo para o Palmeiras, nesta segunda-feira (17) pelo Campeonato Brasileiro, na Arena MRV.

“Lamentável que a cada rodada o protagonismo apareça negativamente. Toda rodada sentamos para comentar sobre a atuação da arbitragem quando o protagonismo deveria ser dos jogadores. Ainda mais hoje, se não há mais importante, uma das mais importantes da rodada, uma arbitragem tão contestada”, disse o dirigente.

Victor pede sensibilidade na escolha da arbitragem

O árbitro expulsou Hulk ainda no primeiro tempo ao receber dois cartões amarelos e consequentemente o vermelho por reclamação, enquanto Paulinho recebeu o vermelho direto ao final do jogo por brigar com Marcos Rocha, do Palmeiras. Victor pediu sensibilidade na escolha dos árbitros para os jogos do Galo.

“Peço àqueles que escalam os árbitros para cada rodada que tenham sensibilidade. Esse é o mesmo árbitro que teve problema com o Hulk há menos de um ano, no América. Será que a expulsão do Hulk não teve um motivo pessoal? Já vi as imagens várias vezes e não consigo entender. Reconheço quando há erro, cobro por isso, e hoje não consigo ver. Teve um peso para a partida. Formalizemos nossa reclamação pedindo explicação de tudo que aconteceu hoje. Tudo que a gente faz é protocolar, a gente sabe que ele toma um gancho de duas três rodadas e depois voltou. Precisamos alinhar o discurso e profissionalizar a arbitragem, assim como é o atleta, o diretor, o técnico, o cara viver exclusivamente de futebol, a cada rodada falaremos de arbitragem.”, finalizou Victor.

