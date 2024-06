Gabriel Milito esbraveja contra arbitragem: ‘pagam ingresso para ver os jogadores’

Milito perdeu a primeira com o Galo no Brasileirão - (crédito: Milito perdeu a primeira com o Galo no Brasileirão)

O técnico Gabriel Milito, assim como todo o time do Atlético, e o diretor Victor esbravejaram contra a arbitragem após a derrota do Galo para o Palmeiras nesta segunda-feira (17) pelo Campeonato Brasileiro. Hulk e Paulinho receberam cartões vermelhos.

Milito afirma que torcedores não querem ver arbitragem

“Hoje, ele (árbitro) me deu cartão quando eu estava reclamando com o MEU jogador. Ele interpretou como se fosse com ele e me advertiu. As pessoas pagam ingresso para ver os jogadores e não a arbitragem”, disse o argentino questionando a expulsão de Hulk.

Aliás, o mesmo juiz, Rodrigo José de Lima, expulsou Hulk em um clássico contra o América Mineiro no Brasileirão de 2023. Milito encerra falando sobre como é difícil atuar 11 contra 10 jogadores. O comandante evitou fazer maiores reclamações com a arbitragem.

“ No futebol profissional, de elite, ainda mais contra uma equipe contra o Palmeiras, é muito difícil (jogar com um homem a menos). Nossa equipe joga bem, tem bons jogadores, como já demonstrou. Mas 11 contra 11, ou 11 contra 10 é difícil. Infelizmente não se pode ver o jogo que nós imaginávamos. Basicamente em função de termos um jogador a menos”, finalizou o argentino.

O resultado coloca o Galo na nona colocação, com 13 pontos em oito jogos. O próximo compromisso será contra o Vitória, no Estádio do Barradão, em jogo marcado para a quinta-feira (20) às 18h30 (de Brasília).

