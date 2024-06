Felipe Melo atuou no sacrifício nos últimos jogos do Fluminense

Em meio à polêmica agressão no assessor do Atlético-GO, Felipe Melo, do Fluminense, não estará em campo diante do Cruzeiro nesta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão. Assim, a suspensão veio a calhar, visto que o jogador tem atuado no sacríficio nas últimas rodadas e agora terá tempo para lutar contra um problema na panturrilha esquerda. A informação é do portal “ge”.

Mesmo com dores no joelho e a lesão na panturrilha, o zagueiro não quis ficar de fora no momento de maior turbulência da equipe na temporada. Capitão, o camisa 30 atuou no sacrifício tanto diante do Juventude, na última semana, como contra o Atlético-GO, no sábado.

Por outro lado, teve que ficar de fora do clássico com o Botafogo, no Nilton Santos, em virtude do gramado sintético, que poderia piorar seu quadro. Internamente, a decisão de estar em campo recebeu elogios dos companheiros.

+ Leia mais: Diniz tenta estancar crise e fazer a engrenagem do Fluminense e voltar a girar

Tribunal de olho no zagueiro

Apesar do papel de liderança, Felipe Melo perdeu a cabeça e pode ser suspenso pelo STJD. Afinal, o tribunal irá analisar o empurrão no no assessor de imprensa do Atlético-GO, no Maracanã. O procurador-geral Ronaldo Piacente disse que o zagueiro pode ser enquadrado no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Ele também cita a prática de “agressão física durante a partida”.

Por fim, a pena prevê suspensão de quatro a 12 partidas. Isso porque o texto cita, como exemplos da infração, “desferir dolosamente soco, cotovelada, cabeçada ou golpes similares em outrem”. Além disso, “desferir chutes ou pontapés, desvinculados da disputa de jogo, de forma contundente ou assumindo o risco de causar dano ou lesão ao atingido”.

