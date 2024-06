Botafogo terá postura cautelosa por Coutinho

O Botafogo não cometerá loucuras para contratar o meia-atacante Philippe Coutinho. Uma delas, conforme exigência do próprio jogador, seria a contratação do atacante Alex Teixeira e do volante Souza, formando um trio que já atuou pelo Vasco. O Glorioso, no entanto, não trabalha com a hipótese de levar a dupla para assegurar Coutinho, mesmo que a negociação com a fera evolua. A informação, nesta terça-feira (18), é do site “ge”.

O clube alvinegro também não pretende atravessar o Vasco, que já chegou antes na corrida pelo meia-atacante. Assim, o Botafogo tampouco enviou uma proposta por Coutinho, já que só vai avançar se não houver acerto entre o Cruz-Maltino e o astro. O Fluminense é outro clube que observa a situação do jogador, mas também ainda não lançou uma investida.

Desde maio, a comissão técnica, em contato constante com a diretoria, traçou uma estratégia de mercado para a janela internacional de julho. O Botafogo mapeou carências do elenco e identificou que precisa de um meia-atacante pelo lado esquerdo e um zagueiro.

Revelado pelo Vasco, Coutinho está livre no mercado depois de rescindir seu contrato com o Aston Villa (ING). O Cruz-Maltino, por ora, é a prioridade do meia.

Na última temporada, Coutinho foi emprestado ao Al-Duhail, do Qatar. Nome de peso no mercado, o meia-atacante teve passagens por grandes clubes da Europa, como Inter de Milão, Bayern de Munique, Barcelona e Liverpool, além da Seleção Brasileira.

