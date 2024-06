Neymar consagra Mavie na igreja evangélica após batismo católico

Na última segunda-feira (17), Neymar e Bruna Biancardi consagraram a pequena Mavie na igreja evangélica. A cerimônia, compartilhada pelo jogador do Al-Hilal nas redes sociais, ocorreu dez dias após o batismo da bebê de oito meses no catolicismo.

“Dia de consagração da Mavie”, escreveu Neymar na legenda da publicação em seu perfil do Instagram. Além da presença de Bruna Biancardi, o jogador também posou ao lado de André Fernandes e fez um agradecimento especial ao pastor da igreja Lagoinha.

O casal optou por apresentá-la às duas religiões como uma ideia de respeitar as crenças de ambos. A família de Bruna Biancardi é católica, porém a de Neymar segue o viés evangélico e, portanto, entraram em acordo para promover duas cerimônias para Mavie.

Neymar e Bruna batizam Mavie em igreja católica

O batismo na igreja católica aconteceu no dia 08 de junho, na Basílica Nossa Senhora do Rosário de Fátima, em Cotia, São Paulo. A solenidade contou com a presença de familiares de Bruna Biancardi, os padrinhos escolhidos pelo casal e de Nadine Santos, avó paterna de Mavie. A bebê de oito meses usou dois looks diferentes na ocasião: um na cerimônia e outro na recepção aos convidados.

“São dois looks. Eu queria que tivesse dois porque vai que suja, para ela ficar confortável depois em casa, mas também para ficar bonita para receber os convidados”, explicou Biancardi pela escolha dos vestidos da filha na cerimônia.

