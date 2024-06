Santos busca centroavante para fazer sombra a Furch

O Santos não esconde que está bem atento ao mercado de transferências. Insatisfeito com o elenco neste começo de Série B, a diretoria busca novas peças para o elenco. Além de um goleiro para assumir a meta santista nesta temporada, o Peixe também quer mais um centroavante para brigar pela posição com Julio Furch.

No momento, o Peixe conta com Morelos e Willian Bigode como reservas imediatos do argentino. Contudo, os dois não vem agradando. O colombiano é uma verdadeira polêmica neste 2024 do Peixe. Com o maior salário do elenco e com um acordo de R$ 10 mil a cada gol marcado, o jogador não vem desempenhando um bom futebol e pode ser negociado na próxima janela de transferência.

Já Bigode, titular nos últimos cinco jogos do Peixe na temporada, está sendo visto como um atleta multifunções no ataque e não apenas como um centroavante. Contudo, não é considerado um titular no setor ou alguém que possa engatar uma sequência e se tornar a solução no sistema ofensivo.

O Santos quer um jogador com características similares as de Furch. Isto é, boa estatura, força física, qualidade no jogo aéreo e na finalização. Este desejo é antigo. Afinal, após o Campeonato Paulista, o Peixe chegou a sondar outros nomes como Alexandre Pato, Henrique Dourado e Deyverson, mas sem sucesso.

A situação piorou quando Furch começou a sofrer com uma pubalgia e perdeu a maioria dos jogos na Série B até aqui. Assim, a tendência é que o Santos aumente sua procura por um centroavante na próxima janela.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.