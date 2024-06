Lázaro tem lesão constatada e vai desfalcar o Palmeiras

O Palmeiras informou, na tarde desta terça-feira (18), que o meia-atacante Lázaro sofreu uma lesão na coxa esquerda. O jogador passou por exames logo após a goleada do Verdão por 4 a 0 diante do Atlético-MG, na segunda (17), na Arena MRV, pelo Campeonato Brasileiro, e teve a contusão constatada.

Lesões como esta costumam tirar o jogador de combate entre três a quatro semanas. Lázaro machucou-se aos 34 minutos do segundo tempo do duelo contra o Atlético-MG e foi prontamente substituído. O Verdão também informou que o meia-atacante já iniciou a recuperação no Núcleo de Saúde e Performance do clube.

Abel Ferreira já sabia que o camisa 17 seria um desfalque na entrevista coletiva após o jogo. Contudo, ainda aguardava os exames para saber o período de ausência. Este é o segundo problema muscular do Palmeiras na semana. Afinal, Rômulo machucou-se em treino e também está com o Núcleo de Saúde e Performance. Os dois jogadores são as principais opções no momento para a ponta esquerda, e Abel terá de fazer mudanças para o jogo de quinta-feira, contra o Bragantino.

Sem o jogador, a tendência é que Rony volte a atuar mais aberto pela esquerda e Flaco López entre no time titular como referência no setor ofensivo. Outra opção é Dudu, mas o jogador ainda recupera ritmo de jogo após cirurgia no joelho direito. Além disso, ainda tenta amenizar a polêmica, após quase ter trocado o Verdão pelo Cruzeiro nos últimos dias.

