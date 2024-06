Relembre o último duelo entre Juventude e Vasco pela Série A no Alfredo Jaconi

Depois do empate, sem gols, com o Cruzeiro, o Vasco volta a campo nesta quarta-feira (19), para medir forças com o Juventude, às 20h (de Brasília), no Alfredo Jaconi. Sendo assim, as equipes não enfrentam pela primeira divisão desde a temporada de 2007. Naquela ocasião, a equipe gaúcha venceu tanto em Caxias do Sul (2 a 0), quanto no Rio de Janeiro (0 a 1).

No entanto, aquela edição pôs fim a uma sequência de 13 temporadas do Alviverde na elite do futebol brasileiro. No Alfredo Jaconi, Marcão, de cabeça, e Renato Cajá, nos instantes finais da partida, marcaram os gols da vitória. O técnico Flávio Campos era o comandante naquela partida.

O Cruz-Maltino, por sua vez, tinha Celso Roth à beira do campo, que permaneceu em boa parte da campanha, porém foi demitido antes do fim do campeonato. Dessa forma, o saudoso Valdir Espinosa completou aquela competição, com um triunfo por 3 a 0 sobre o Paraná, rebaixando o adversário.

No fim, a equipe carioca encerrou sua participação na décima colocação, com 54 pontos. Já o Juventude não conseguiu evitar a queda e ficou na 18ª posição, empatado com o Corinthians, que também foi rebaixado. Vale lembrar que o clube gaúcho esteve na primeira divisão em 2021 e 2022, porém o Vasco estava na Série B.

Por fim, no returno, em 3 de outubro, em São Januário, Fábio Baiano, com assistência de Renato Cajá, garantiu os três pontos para o Verdão: 1 a 0. Naquele momento da campanha, aliás, Beto Almeida comandava a equipe gaúcha. Os times se encontraram em 2009, em dois confrontos pela segunda divisão, com dois triunfos vascaínos.

Fichas-técnicas

7/7/2007 – Juventude 2 x 0 Vasco (Alfredo Jaconi)

Juventude

Michel Alves; Barão (James), Leonardo Silv, Wescley e Zé Rodolpho; Marcão, Júlio Cesar, William e Renato Cajá; Michel (Gilvan) e Éber (Ivo). Técnico: Flávio Campos

Vasco

Silvio Luiz; Júlio Santos, Jorge Luiz e Emiliano Dudar; Wagner Diniz, Roberto Lopes (Martín García), Amaral, Rafael (Perdigão), Conca (Ernane) e Guilherme; Leandro Amaral. Técnico: Celso Roth 3/10/2007 – Vasco 0x1 Juventude (São Januário) Vasco

Silvio Luiz; Wagner Diniz, Jorge Luiz, Julio Santos e Rubens Júnior (Guilherme); Amaral, Perdigão, Andrade (Marcelinho) e Conca; Enílton e Abuda (Alan Kardec). Técnico: Celso Roth Juventude

Michel Alves; Barão, Nunes, Juliano e Cazumba; Vanzini (Renato), Marcão, Bruno e Marcelo Costa; Alex Alves (Fábio Baiano) e Tadeu (Willian). Técnico: Beto Almeida GOL: Fábio Baiano, aos 31min do segundo tempo