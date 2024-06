Na ausência de Vegetti, Clayton será titular do Vasco; o provável time

O Vasco já tem provável escalação para enfrentar o Juventude, na quarta-feira (19), no Alfredo Jaconi. Pouco depois de anunciar os relacionados para o duelo em questão, a delegação partiu para Caxias do Sul, onde enfrenta a equipe gaúcha, em jogo válido pela décima rodada do Brasileirão.

E a tendência, segundo o portal “ge”, em publicação nesta terça-feira (18), é que Vegetti dê lugar a Clayton no comando de ataque. O argentino está suspenso pelo terceiro amarelo e desfalca a equipe do técnico Álvaro Pacheco.

Lucas Piton, ausente contra o Cruzeiro por problemas gástricos, ainda não estava se sentindo bem na última segunda (17) e não participou dos treinamentos. Dessa forma, há a possibilidade de Victor Luís ser mantido na lateral-esquerda.

No meio, Galdames virou dúvida por conta de um trauma sofrido no pé direito. O jogador, porém, viajou a Caxias do Sul e pode seguir como titular caso esteja apto fisicamente.

A provável escalação do Vasco contra o Juventude é, então: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Victor Luís (Lucas Piton); Zé Gabriel, Galdames e JP (Sforza); Rossi (David), Adson e Clayton.

Esta será, assim, a segunda oportunidade de Clayton como titular no Vasco. A primeira foi logo em sua estreia, no jogo de ida (1 a 1) contra o Nova Iguaçu, pela semifinal do Carioca, em abril. Desde então, ele atuou em outras seis partidas, mas ainda busca seu primeiro gol pelo Cruz-Maltino.

