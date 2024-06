Filho de Tite motiva Flamengo em pré-jogo: ‘Um junto com outro’

Com dois gols no fim do jogo, Athletico-PR e Flamengo empataram em 1 a 1 na Ligga Arena, domingo (16/06), pelo Brasileirão. Tite, suspenso, foi desfalque em campo. Assim, Matheus Bachi, filho do técnico, comandou os jogadores rubro-negros na beira do gramado. O profissional pediu pela palavra no vestiário e fez um discurso motivacional no pré-jogo.

“O jogo vai exigir da gente três coisas. Equilíbrio: desde do início, porque vão ter momentos que eles vão estar melhores e vão ter momentos que a gente vai estar melhor. Confiança: quando a gente estiver melhor, tem que aproveitar, se fizer um gol, vai para o segundo. E um junto com outro sempre: todo mundo, no banco e lá dentro, vai precisar sempre do companheiro. Competiu? Manteve o equilíbrio? A gente conseguir nosso objetivo”, disse Matheus Bachi em aspas captadas pela Fla TV.

‘Jogar como Flamengo’

Além disso, Gerson, meio-campista e capitão rubro-negro, também fez uma discurso no vestiário.

“Como o professor disse na preleção, independentemente de onde seja, dentro de casa ou fora de casa, a gente joga sempre como Flamengo. Inteligência. A gente sabe que aqui é um campo difícil, mas sabemos que vamos fazer um grande jogo e voltar com os três pontos para casa”, disse Gerson.

O Flamengo agora entra em campo na próxima quinta-feira (20/06), diante do Bahia, às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela décima rodada do Brasileirão. O jogo pode valer liderança do campeonato para os jogadores rubro-negros. Afinal, os comandados de Tite estão na segunda colocação, com um ponto de desvantagem em relação ao Botafogo.

