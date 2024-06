Turquia vence Geórgia na estreia das seleções na Euro 2024

Turkey's forward #08 Arda Guler celebrates with teammates after scoring his team's second goal during the UEFA Euro 2024 Group F football match between Turkey and Georgia at the BVB Stadion in Dortmund on June 18, 2024. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) - (crédito: AFP via Getty Images)

O dia chuvoso em Dortmund, nesta terça-feira (18), marcou a vitória da Turquia por 3 a 1 sobre a Geórgia, em uma das melhores partidas da Eurocopa 2024, válida pela primeira rodada do Grupo F. Mert Muldur abriu o placar em um dos gols mais bonitos da competição, enquanto Arda Guler, do Real Madrid, também com um golaço, ampliou. Além disso, Aktürkoglu completou a vitória turca no último lance do jogo no Signal Iduna Park. Por outro lado, Georges Mikautadze anotou o único gol da Geórgia na primeira participação da história do país em uma edição de Euro.

Dessa maneira, a Turquia largou com o pé direito no Grupo F e assumiu a liderança, ao menos provisória, com os três primeiros pontos. Portugal e República Tcheca se enfrentam na outra partida do grupo, também nesta terça-feira, às 16h (de Brasília).

Além da vitória turca, uma briga entre torcedores de ambas as seleções manchou o espetáculo no Signal Iduna Park antes da bola rolar.

Em sua primeira partida na história da Euro, a Geórgia contou com nomes como Kvaratskhelia, do Napoli, e de Mamardashvili, goleiro do Valencia, que até tiveram uma boa atuação, mas não conseguiram evitar a derrota.

O jogo

Desde o início, as seleções mostraram que seria uma grande partida. Os turcos começaram pressionando e acertaram a trave de Mamardashvili aos 9 minutos, com Ayhan, indicando que os georgianos teriam dificuldades. Aos 25 minutos, Müldür marcou um dos gols mais bonitos da Euro 2024, pegando o rebote de primeira na entrada da área e acertando o ângulo. No entanto, apenas dois minutos depois, Yildiz ampliou, mas seu gol foi anulado por um impedimento milimétrico. Aos 31 minutos, Mikautadze aproveitou uma grande jogada de Kochorashvili e marcou o primeiro gol da Geórgia na Euro. Após o empate, os estreantes cresceram no jogo e quase conseguiram a virada.

Na volta do intervalo, o jogo seguiu repleto de emoções. Os turcos pressionaram e Arda Guler marcou um golaço de fora da área aos 19 minutos e recolocou a Turquia em vantagem. Porém, a resposta da Geórgia foi rápida e Kochorashvili acertou o travessão após linda jogada coletiva. Dessa maneira, a Geórgia foi para o tudo ou nada e pressionou na reta final da partida. Mikautadze desperdiçou uma grande chance aos 47 minutos, enquanto aos 50 a bola acertou a trave em jogada aérea. No entanto, o goleiro Mamarsdashvili foi para a área em cobrança de escanteio no último lance do jogo e deixou a meta vazia. Assim, Aktürkoglu ficou com a bola no rebote, avançou até a entrada da área e chutou para o gol sem goleiro.

Turquia 3×1 Geórgia

1ª rodada do Grupo F da Eurocopa 2024

Data e horário: terça-feira, 18/06/2024, às 13h (de Brasília)

Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)

Turquia: Günok; Müldür (Celik, aos 39′ do 2t), Akaydin, Bardakci e Kadioglu; Çalhanoglu (Özcan, aos 45′ do 2t), Ayhan (Demiral, aos 33′ do 2t); Yildiz, Akturkoglu e Arda Guler (Yazici, aos 33′ do 2t); Yildiz (Aktürkoglu, aos 39′ do 2t) e Yilmaz. Técnico: Vincenzo Montella.

Geórgia: Mamardashvili; Dvali, Kashia, Kvirkvelia (Zivzivadze, aos 39′ do 2t) e Kakabadze; Mekvabishvili (Altunashvili, aos 43′ do 2t), Altunashvili (Lochoshvili, aos 28′ do 2t), Kiteishvili, Kochorashvili e Chakvetadze (Davitashvili, aos 27′ do 2t); Mikautadze e Kvaratshkelia. Técnico: Willy Sagnol.

Gols: Mert Muldur, aos 25′ do 1t (1-0); George Mikautadze, aos 32′ do 1t (1-1); Arda Guler, aos 20′ do 2t (2-1); Aktürkoglu, aos 51′ do 2t (3-1).

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Auxiliares: Gabriel Chade e Ezequiel Brailovsky (ARG)

VAR: Alejandro José Hernández (ESP)

Cartões amarelos: Bardakci (TUR); Kvirkvelia (GEO)

