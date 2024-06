Gabriel Carvalho vira atleta mais jovem a estrear profissionalmente pelo Inter no século

Apesar da derrota por 2 a 1 para o Vitória, o Inter ganhou um motivo de esperança para o futuro no último domingo (16). Isso porque o meio-campista Gabriel Carvalho estreou profissionalmente e superou marca que era antes de Alexandre Pato. No caso, ele se tornou o jogador mais jovem a entrar em campo pela equipe gaúcha neste século.

Inclusive, ele foi o responsável por dar a assistência para o único gol da equipe gaúcha no jogo. O técnico Eduardo Coudet decidiu colocá-lo em campo aos 25 minutos do segundo tempo na vaga de Aránguiz. Com isso, sua estreia ocorreu aos 16 anos, noves meses e 30 dias. Anteriormente, Alexandre Pato era o dono deste feito, aos 17 anos, dois meses e 24 dias. Tal situação ocorreu em 2006 e o promissor atacante entrou durante a goleada por 4 a 1 do Internacional sobre o Palmeiras.

Com apenas 11 minutos em campo, Gabriel roubou a posse de bola, driblou o adversário e deu o passe para Wesley anotar o gol do empate naquele momento. O jovem meio-campista, aliás, ganhou a oportunidade por conta dos desfalques no setor. Afinal, Alan Patrick sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda.

Já Maurício está em processo de recuperação de um trauma no joelho direito. Além disso, ele negocia para se transferir para o Palmeiras. Gustavo Prado e Hyoran seriam as outras opções. O segundo, mesmo que seja um jogador de confiança do comandante argentino, ainda não conseguiu se consolidar no time.

Família viraliza com vídeo da estreia de Gabriel no Inter

Um vídeo que mostra a família de Gabriel celebrando a estreia do jogador e sua primeira participação em gol pelo time principal viralizou na última segunda-feira (17). O meio-campista é natural de um bairro na periferia de Porto Alegre e atua nas categorias de base do Internacional desde os nove anos.

Esse vídeo é surreal, família do Gabriel Carvalho comemorando a assistência dele no jogo de ontem! pic.twitter.com/0PmTSFXGol — Inter do Avesso! (@interdoaveso) June 17, 2024

Em agosto de 2023, ele assinou seu primeiro vínculo profissional com o Colorado. O contrato expira em 2026 e há uma multa rescisória de 60 milhões de euros (cerca de R$ 349 milhões na cotação atual).

